Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio saluta il pubblico: tornerà?

Si è conclusa la stagione di Che Tempo Che Fa e così Fabio Fazio saluta il pubblico che lo ha seguito da mesi. La curiosità è quella di sapere che il conduttore tornerà al timone, oppure chiuderà i ponti con il programma?

Si è chiusa la stagione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Un programma di grande spessore e ottimo successo che ha fatto registrare nella sua ultima puntata di ieri, domenica 30 maggio 2021, personalità di grande calibro in studio.

Nell’ultima puntata tra gli ospiti in studio il Ministro della Salute Roberto Speranza e i “gemelli del gol” Gianluca Vialli e Roberto Mancini, rispettivamente capo delegazione e CT della Nazionale di Calcio dell’Italia.

In studio anche il compositore Nicola Piovani, Premio Oscar per la colonna sonora de “La vita è bella” e vincitore di 3 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento e la più giovane primatista mondiale nella storia del nuoto italiano, Benedetta Pilato, vincitrice della medaglia d’oro nei 50 rana in vasca lunga agli ultimi Europei di Nuoto di Budapest. Altri nomi blasonati sono stati quello del virologo Roberto Burioni, Giusy Ferreri e Takagi&Ketra, il direttore de La Stampa Massimo Giannini.

Insomma un’uscita di scena di alto stile o semplicemente un ‘arrivederci’ quello dato da Fabio Fazio al pubblico?

Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio tornerà?

L’ultimo appuntamento della trasmissione è andato in onda ieri, 30 maggio 2021, e a Che Tempo Che Fa, il sagace conduttore ha salutato il suo pubblico. Il dubbio amletico dei telespettatori è: Fabio Fazio tornerà oppure chiuderà la sua esperienza con il programma della Rai?

Il format di Che Tempo Che Fa, è un classico della televisione, tra conversazioni vis a vis con personaggi di calibro nazionale e internazionale. Spalla forte di Fabio Fazio è, appunto, Luciana Littizzetto che riesce a dare al programma un tocco di ironia all’attualità.

Nel suo saluto al pubblico, Fabio Fazio ha spiegato che questo è stato un arrivederci perché nella stagione 2021 – 2022 il programma andrà comunque in onda nella domenica sera della terza rete della Rai, decisione confermata anche dal direttore Franco Di Mare, soprattutto grazie all’ottimo share.

Fazio – Littizzetto: quali proprietà hanno?

In questo caso per ‘mattone’ non si riferisce al celebre ballo twist ma alle proprietà di beni immobili. La notizia è stata lanciata da Il Tempo, secondo una loro visitura catastale aggiornata: la coppia celebre di Che Tempo Che Fa, formata da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, quanto è ricca?

Il conduttore ha deciso di investire nei terreni in Liguria. A quanto pare, sembra proprio che Fabio Fazio a Celle risulti proprietario di due garage per 100 metri quadri, di una villa con 13 stanze e di 2 case, oltre a due garage e altre due abitazioni nella vicina Varazze. Sempre a Celle il conduttore sarebbe proprietario di molti terreni, per l’esattezza 12 di cui 10 adibiti a uliveto che occupano una superficie complessiva di 7 mila metri quadri. Fazio avrebbe anche due abitazioni signorili a Milano.

Sempre secondo Il Tempo, anche la Littizzetto, avrebbe 14 appartamenti a Torino, sua città natale, e possiederebbe infatti sette abitazioni a Bosconero, con altre proprietà tra magazzini e garage.