Silvio Berlusconi, che fine ha fatto la figlia Barbara? Eccola oggi irriconoscibile

Barbara Berlusconi è alle prese con la sua nuova gravidanza e nel frattempo ha rivoluzionato il suo look. Ecco come è apparsa su Instagram la figlia dell’ex Premier Silvio Berlusconi e Veronica Lario: totalmente diversa.

Laureata in Filosofia

Classe 1984, la figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario è nata in Svizzera e dopo aver conseguito il diploma il diploma di liceo classico nel 2003 entra nello stesso anno, a far parte del Consiglio di Amministrazione di Fininvest S.p.A. per poi prendere posto nell’aprile 2011, del Consiglio di Amministrazione del Milan.

Si è laureata in Filosofia nel 2010 all’Università Vita-Salute San Raffaele, con 110 e lode.

In attesa del quinto figlio: speriamo che sia femmina

Barbara Berlusconi è madre di quattro figli, tutti maschi: Alessandro (nato il 30 ottobre 2007) ed Edoardo (nato il 13 luglio 2009), dalla sua relazione con Giorgio Valaguzza, e Leone (nato il 14 novembre 2016) e Francesco Amos (nato il 28 febbraio 2018), avuti dal compagno Lorenzo Guerrieri.

A quanto pare però la famiglia di Berlusconi di allarga ancora. La 36enne infatti, amministratore delegato della Holding 14 (con i fratelli Luigi ed Eleonora) aspetta il quinto figlio: “La famiglia si allarga… speriamo che questa volta sia femmina!!!”,ha fatto sapere recentemente, “Oppure mi toccherà chiamarlo Quinto”.

Il nuovo look di Barbara Berlusconi

In attesa del parto previsto nel prossimo autunno (adesso è al quarto mese)Barbara Berlusconi si rifà il look. Seguitissima su Instagram, dove spesso ama condividere scatti che la immortalano con la sua splendida famiglia, l’imprenditrice ultimamente si è mostrata totalmente diversa. Nel corso degli anni ha cambiato spesso il colore dei capelli e le acconciature e dopo aver sfoggiato recentemente un elegante caschetto biondo, la Berlusconi, si è lanciata in un look fresco che sicuramente farà tendenza: i capelli rosa.

La figlia del leader di Forza Italia ha sempre giocato con le sfumature del biondo, il suo colore naturale. L’abbiamo vista con i capelli lisci o arricciati o portati lunghi con boccoli eleganti. Il suo stile più classico è quello con i capelli lisci lunghi fino sotto le spalle, ma come accade a tutte le donne, la piccola di casa Berlusconi ha voluto fare un cambiamento per sperimentare.

Una scelta che l’ha condotta ad un caschetto mosso dalle sfumature rosa e possiamo davvero dire che le dona moltissimo!