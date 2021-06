Veronica Lario e il gossip passato: “Tradiva Berlusconi da anni con…”

La seconda ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario, aveva già un compagno quando era sposata con l’ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia. I fatti risalgono a molti anni fa e fecero molto scalpore tra l’ opinione pubblica.

Un matrimonio lungo

L’amore tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario scoppiò mentre quest’ultimo era sposato. Fu un vero colpo di fulmine: lui lasciò Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, madre dei suoi primi figli Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi per la bellissima e molto più giovane attrice, che lo folgorò senza scampo a Teatro.

L’ episodio finì sui giornali di cronaca rosa, ma il tempo confermò (anche se solo fino ad un certo periodo), che tra loro c’erano sentimenti veri. Il secondo matrimonio di Silvio Berlusconi infatti fu molto lungo e con prole a seguito, visto che da questa seconda unione, sono nati Luigi, Barbara ed Eleonora. Fino a quando non scoppiò lo scandalo.

Il patto segreto

Risale a più di dieci anni fa, l’accordo segreto, che divenne pubblico molto tempo dopo, tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Gli ex coniugi concordarono privatamente di “essere liberi” di vivere la propria vita sentimentale. Tuttavia il contratto prevedeva delle regole, tra queste quella di continuare nel reciproco rispetto in pubblico e trascorrere insieme le festività familiari. Ad un certo punto accadde che Silvio Berlusconi finì su tutti i giornali per essere stato presente al compleanno di una 18enne napoletana, prima di allora completamente sconosciuta, Noemi Letizia. Veronica Lario non la prese affatto bene ritenendo che il marito avesse oltrepassato i limiti dell’accordo e per questo motivo chiese il divorzio.

Divorzio, che ancora oggi suscita interesse, dal momento che i due sono ancora alle prese con una battaglia legale a causa dell’assegno di mantenimento stratosferico, considerato dai legali di Berlusconi eccessivo. L’ex Premier oggi chiede non solo indietro le somme versate, ma anche gli interessi. Tuttavia lo scandalo che colpì all’epoca Silvio Berlusconi portò la stessa Veronica Lairo al centro di un ciclone mediatico.

Veronica Lairo stava già con uomo

L’ex moglie di Silvio Berlusconi, che all’epoca doveva essere la First Lady, fece pubblicare dai giornali, una lettera all’ interno della quale esprimeva tutta la sua indignazione. A difendere l’allora Presidente del Consiglio accorse Daniela Santanchè che senza mezzi termini, su Libero, rivelò che Veronica Lairo aveva già un altro uomo:

“Il Presidente non ha sfasciato nessuna famiglia, ma è Veronica Lario che ha un compagno. Veronica Lario da molto tempo ha al fianco un suo compagno. Si chiama Alberto Orlandi, ha 47 anni, è capo del servizio di sicurezza di Villa Macherio e con lui condivide progetti, interessi e vacanze”.

La Santanchè tra l’altro aggiunse anche che Silvio Berlusconi sapeva già di questa relazione:

“Sì che lo sa. Non solo, ma ha tentato di tutto per tenere ugualmente in piedi la famiglia. Ha rinunciato ad avere al suo fianco la sua donna, ha accettato che l’Italia non avesse una first lady, ha messo da parte il suo orgoglio di uomo. Con la moglie ha fatto un patto“.