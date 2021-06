Beautiful, anticipazioni americane estate: Thomas in pericolo, Paris finisce nei guai

Beautiful è indubbiamente una delle serie più apprezzate in Italia e non solo con milioni di telespettatori in tutto il mondo. Scopriamo insieme alcune anticipazioni direttamente dagli Stati Uniti.

Arrivata in Italia per la prima volta nel 1990, Beautiful ha fin da subito conquistato milioni di spettatori, grazie ai coinvolgenti misteri e agli appassionanti intrighi amorosi dei protagonisti. Nel corso di più di 20 anni sono state prodotte 33 stagioni e messe in onda 8289 puntate.

Liam in carcere?

Nel nostro paese gli episodi della soap opera arrivano con un po’ di ritardo rispetto all’America dove sono state trasmesse 8528 puntate. Scopriamo insieme alcune anticipazioni delle avventure che arriveranno quest’estate negli Stati Uniti. Secondo le prime indiscrezioni, i nuovi episodi potrebbero aprirsi con l’arresto di Liam Spencer, proprio quando Hope decide di perdonarlo per i suoi errori: per la notte passata con Steffy ma soprattutto per la scelta di appoggiare Bill per evitare di andare in prigione. Nonostante l’insabbiamento architettato Liam e Bill complicheranno le cose e la situazione peggiorerà a seguito di una grave rivelazione nei mesi successivi che sconvolgerà totalmente le vite dei personaggi coinvolti nell’omicidio di Vinny.

La furia di Thomas

Secondo ulteriori anticipazioni, la confessione di Liam porterà Thomas ad esplodere e a scoprire nuovi dettagli riguardo la morte di Walker. Le scoperte fatte da Thomas sembra che lo metteranno in serio pericolo e questo potrebbe voler dire che l’uomo è arrivato a svelare chi abbia ucciso il suo migliore amico.

La scoperta di Paris

Nel frattempo, Paris scoprirà che la donna andata a letto con Carter è Quinn e non Shauna, come credeva inizialmente. Questa rivelazione potrebbe mettere nei guai la giovane soprattutto che adesso Zoe sembra aver ritrovato la sua felicità con Walton. Sembra che Paris, dopo una lunga riflessione, decida di confrontarsi con Quinn e Shauna nel tentativo di capire quali saranno le loro prossima mosse. Come si evolverà la situazione? Carter e Quinn riusciranno a placare la loro attrazione?