Era Miss Italia 1996, eccola oggi a 42 anni: vita completamente diversa

E’ la Miss Italia 1996, eletta, con non poche polemiche a causa dei suoi tratti tipicamente caraibici, in un concorso che premia la più bella d’Italia. Si tratta della bellissima Denny Mendez, oggi sposata con un ricco e famoso produttore Hollywoodiano.

La prima di tutta la storia di Miss Italia

E’ impossibile non ricordare Denny Mendez: la sua bellezza e il suo sorriso travolgente, conquistò la giuria di Miss Italia 1996. Denny Andreìna Mendez De La Rosa, questo è il nome completo, è nata nella Repubblica Domenicana ed è arrivata con la sua famiglia in Italia, nel 1988. Chi l’avrebbe detto che otto anni dopo sarebbe diventata la Miss del concorso di bellezza più importante del Bel Paese?

Eppure in un epoca non sospetta, lontana dagli umori odierni, in cui l’odio razziale è all’ordine del giorno, diventato virale a suon di “Prima gli Italiani”, la bellissima Denny Mendez veniva incoronata come la più bella tra le belle, la prima Miss Italia nera di tutta la storia.

Dopo Miss Universo

Sovranismo e social network a parte, che a quei tempi non c’erano , non mancarono però le polemiche, accompagnate da confronti scambiati nei salotti televisivi, all’interno dei quali si parlava di “bellezza italica” e del significato reale del titolo di Miss Italia. La cosa paradossale, se guardata dal presente, è che tra le più agguerrite contro questa scelta, c’era Alba Parietti, considerata da sempre come una showgirl di sinistra.

Le polemiche passarono e Denny Mendez è diventata con il tempo, un volto della televisione italiana, amato e apprezzato da tutti. Anche se poi di lei si sono perse le tracce. Ma cosa fa oggi?

Dopo essersi aggiudicata il titolo di Miss Italia, la modella arrivò quarta al concorso di Miss Universo e da quel momento fu richiesta dalle passerelle internazionali più ambite nel mondo della moda. Dopo aver fatto la modella, la bella dominicana ha intrapreso la carriera di attrice e per di più nel Cinema che conta! Grazie anche ad Oscar Generale, il suo attuale marito.

Denny Mendez, attrice di Hollywood

Oscar Generale nato a Rivarolo Canavese in provincia di Torino, è uno dei più potenti produttori di Hollywood. L’uomo è apprezzatissimo Oltreoceano tanto che la rivista Forbes gli ha anche dedicato un ampio spazio, elogiando le sue qualità. I due hanno anche una bambina, di nome India Nayara nata il 9 settembre del 2016.

LEGGI ANCHE ———–>Camilla Terenzi da Miss Italia a Netfilx: la modella adesso punta al cinema

“Mia figlia – ha confidato l’ex Miss Italia in un’intervista – è arrivata con tanta fatica perché la vita ti riserva prove importanti. Prima di avere Najara ci ho provato con una prima gravidanza che non è andata in porto. Ho avuto un periodo buio dopo quello. Poi non mi sono mai arresa. Il fatto di diventare mamma è sempre stato un desiderio forte, per me. E mia mamma, Lidia, mi ha sempre spinto e sostenuto. E così è arrivata mia figlia”

LEGGI ANCHE ———–>Miriam Leone è sempre la più bella del reame: lo scatto bomba dell’ex Miss Italia

Denny Mendez ha avuto molto successo negli States e recentemente è stata impegnata sul set di “The Fanatic” film diretto dal rapper e produttore discografico Fred Durst in cui recita al fianco di John Travolta nei panni di Amanda.