Camilla Terenzi da Miss Italia a Netfilx: la modella adesso punta al cinema

Una carriera in salita per la giovane Camilla Terenzi che, dopo aver incantato il pubblico di Netflix mettendosi in gioco nella serie Baby, è pronta a conquistare anche il mondo della moda.

La moda e il mondo dello spettacolo, a quanto pare, sono sempre state nella vita di Camilla Terenzi, come la stessa ha avuto modo di raccontare in diverse occasioni spiegando di aver concentrato fin da subito i suoi studi in questo settore, tanto da aver conseguito il diploma all’Istituto Apicio Colonna Gatti di Nettuno con indirizzo moda.

La prima esperienza per lei in tal senso arriva proprio durante gli anni dedicati agli studi scolastici grazie al concorso di Miss Italia, dove ha conquistato la fascia di Miss Lazio giungendo così in semifinale. Ma come procede oggi la carriera di Camilla Terenzi?

Camilla Terenzi da Miss Italia a Netflix

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Camilla Terenzi ha avviato la sua carriera diversi anni fa poco più che adolescente, certa del fatto che il suo futuro sarebbe stato appunto nel campo della moda. Dopo il concorso di Miss Italia, infatti, Camilla Terenzi ha preso parte alla serie Baby presente sul catalogo Netflix, la cui ultima stagione è stata resa disponibile pochi mesi fa e non solo. Successivamente la Terenzi ha anche preso parte a un film con la presenza dell’attore Edoardo Pesce, oltre che ad alcuni video clip musicali.

A parlare del suo approccio alla carriera è stata la stessa modella e attrice che a Livemag.it in passato ha dichiarato: “Io penso di esser nata per far parte di questo mondo: da piccolina mi piacevano le foto artistiche, adoravo mettermi vestiti e mamma mi scattava tante foto. Vedendo le sfilate che passavano in tv e il mio mantra che è Kate Moss… è arrivato il sogno di partecipare a Miss Italia!”.

Il sogno nel cassetto…

Le tante collaborazioni messe in atto sono solo l’inizio della realizzazione di un importante sogno per Camilla Terenzi, che nel frattempo ha avuto modo di lavorare con importanti brand come Burberry e Camomilla.

I piani in vista per la scala al successo, comunque sia, son ben chiari nella mente e nel cuore della giovane artista che, come spiegato al magazine sopracitato, nei prossimi dieci anni spera di aver realizzato tutti i suoi progetti lavorativi sia nel campo della moda che in veste di attrice per importanti produzioni.