Il Paradiso delle Signore, anticipazioni venerdì 28 maggio: Rocco pronto per andare in Sicilia

L’ultimo appuntamento stagionale de Il Paradiso delle Signore di venerdì 28 maggio riserverà grandi colpi di scena. Come ben sappiamo, Vittorio e Marta, si sono concessi un ultimo momento di passione prima dell’addio definitivo. La ragazza, infatti, ha deciso di lasciare Milano e la Boutique per raggiungere New York e precisamente Alan Sterling per tutti i progetti pensati per lei. Nonostante il dispiacere, però, il Conti sapeva già benissimo da un po’ di tempo che questa sarebbe stata la decisione finale della moglie.

Una storia finita?

Nonostante i fan de Il Paradiso delle Signore si siano molto legati a Vittorio Conti e a Marta Guarnieri, dovranno farsene una ragione. Sperano che nella sesta stagione della fiction possano giungere i due nuovamente insieme. L’ultima appuntamento stagionale, però, evidenzierà come la ragazza decida di partire per New York e lavorare per lo Sterling lasciando Vittorio a Milano. Quest’ultimo nonostante preso da un momento di sgomento, decide di rialzarsi più forte di prima e di dare quel che si merita al suo lavoro. Si impegnerà sodo così come vedremo e lo farà anche nella nuova stagione.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore 6 si farà? Arriva l’ufficialità, il destino della soap

Gabriella prende una decisione

Per i fan de Il Paradiso delle Signore sarà davvero brutto dover lasciare i propri beniamini durante l’estate ma sarà anche il momento giusto per concedersi le ultime pillole legate ai protagonisti più amati. Gabriella non sa ancora se lasciare Milano e trasferirsi a Parigi con suo marito Cosimo e sua suocera Delfina. Però, nell’ultimo appuntamento di stagione, scopriremo quale sarà la sua decisione definitiva e anche molto sofferta.

D’altro canto, Rocco sempre più convinto di voler firmare per la società ciclistica Capitolina, decide di andare in Sicilia per parlare da uomo a uomo col padre di Maria. Quando quest’ultima verrà a sapere delle sue intenzioni, grazie all’aiuto di Nino, riuscirà a fermare il giovane fidanzato. Nei giorni scorsi, la Puglisi, aveva ricevuto una telefonata proprio da suo padre che la invogliava a ritornare necessariamente sull’isola dopo le nozze con il caro Rocco.

Il Paradiso delle Signore, Giuseppe nasconde la verità ad Agnese

Se Rocco e Maria si ritrovano comunque a dover trovare una soluzione onde evitare di ritornare in Sicilia una volta sposati, tra gli altri protagonisti de Il Paradiso delle Signore continuano i misteri intorno alla figura di Giuseppe Amato.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni giovedì 27 maggio: Vittorio e Marta, ennesimo colpo di scena

Quest’ultimo, infatti, riceverà una lettera misteriosa da una donna che vive in Germania e il contenuto avrà dei risvolti compromettenti che l’uomo deciderà di non voler rivelare ad Agnese. Infine, Fiorenza sarà costretta a fare dietrofront ed è per questo che Ludovica Brancia e il fidanzato Marcello Barbieri potranno vivere la loro storia senza grossi patemi. L’ultima puntata della soap, quindi, dovrebbe regalare ulteriori colpi di scena ed emozioni ai milioni di telespettatori che seguono le vicende della Boutique.