Una Vita, anticipazioni venerdì 28 maggio: Marcia verrà arrestata

La nuova puntata di Una Vita di venerdì 28 maggio riserverà grossi colpi di scena ai telespettatori. Come ben sappiamo, nelle scorse settimane, Ursula Dicenta è morta per volontà di Genoveva Salmeron. Proprio quest’ultima, però, al fine di sbarazzarsi definitivamente della sua nemica, Marcia, darà tutta la colpa a lei e quest’ultima purtroppo sarà costretta a pagare le pene dell’inferno pur non avendo colpe. Scopriamo tutto quello che avverrà nel nuovo appuntamento.

L’arresto di Marcia

Dopo la morte di Ursula Dicenta, ad Acacias 38, sembrava essere ritornato parzialmente il sereno. Quello che però i telespettatori di Una Vita sanno benissimo è che quando vi è un attimo di quiete, una tempesta sta per scagliarsi. Infatti, nell’appuntamento odierno con la soap, vedremo che Mendez arriverà per arrestare Marcia accusata ingiustamente di aver ucciso Ursula. Questo episodio non farà altro che mandare tutti in tilt e ancora una volta mascherare le reale colpe di Genoveva Salmeron. Quest’ultima ha fatto tutto ciò solo ed esclusivamente per avere Felipe tutto per sé. Ma scopriamo nel dettaglio quello che vedremo.

Le insidie della Salmeron

Marcia e Santiago ormai erano in procinto di lasciare definitivamente Acacias 38 e trasferirsi oltreoceano precisamente a Cuba. Purtroppo, però, così come ai fan di Una Vita sono ben abituati, non tutto andrà come previsto. Per scrollarsi tutte le colpe di dosso, Genoveva Salmeron accuserà l’ex domestica di essere lei la reale responsabile dell’omicidio di Ursula Dicenta. Proprio per tale motivo, la ragazza verrà arrestata da Mendez proprio in seguito a tali segnalazioni. La donna, però, si ritrova a dover affrontare un periodo ancor più complesso così come tutto il suo percorso all’interno della soap spagnola.

Infatti, Marcia e Felipe, erano una coppia molto affiatata prima dell’arrivo di Santiago. Atteggiamento machiavellico e perfido da parte della Salmeron non hanno fatto altro che incendiare una situazione ancor più delicata e molto vulnerabile. Purtroppo, però, le anticipazioni spagnole ci rivelano che in realtà il futuro di Marcia non sarà assolutamente semplice da affrontare. Non resta quindi che trovare una mediazione e cercare di capire tutto quello che avverrà seguendo anche i piani molto diabolici della perfida Genoveva. Proprio quest’ultima, ricordiamo che porta in grembo un bimbo che nonostante sia di Santiago, finge sia di Felipe solo esclusivamente per sposarlo.

Una Vita, i perfidi piani di Genoveva

Genoveva, in pochi giorni, è riuscita a stravolgere ancor di più Acacias 38 e tutti i protagonisti di Una Vita. Infatti, la donna, oltre a sbarazzarsi definitivamente di Ursula dicendo che voleva rivelare tutta la verità a Felipe sulla gravidanza della donna, ha preferito fare fuori in un modo diverso anche l’ex domestica Marcia.

A questo punto, vero, la Salmeron sa benissimo che ha la strada spianata per poter sposare Felipe e allo stesso tempo si tiene buono in disparte anche il reale padre del figlio che verrà. La sua indole diabolica ed i suoi modi assolutamente molto infidi altro non fanno che creare delle situazioni destabilizzanti fra i vari personaggi.