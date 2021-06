Sabrina Ferilli chi è l’ex marito e perchè lei lo ha lasciato

L’apprezzata e amata attrice Sabrina Ferilli oggi è felicemente sposata con l’imprenditore Flavio Cattaneo, ma in passato è stata la moglie di un altro uomo. Ricordate? Si chiama Andrea Perrone.

Con Andrea sposata per due anni

Diventò famoso nel momento in cui conobbe la bellissima Sabrina Ferilli, il suo nome è Andrea Perrone ed è stato sposato con l’amatissima attrice romana dal 2003 al 2005. Pare che i due si siano conosciuti al teatro Sistina di Roma durante una delle repliche di Un paio d’ali, folgorati entrambi da un colpo di fulmine.

Sabrina e Andrea hanno cominciato così a frequentarsi e sono stati fidanzati per tanto tempo prima di convolare a nozze. Un matrimonio che però, non è durato molto.

Ecco perchè si sono lasciati: il tradimento di lui

Secondo le notizie di allora, è stato proprio Andrea Perrone a decretare la fine del rapporto con la meravigliosa Sabrina Ferilli. L’uomo infatti l’avrebbe tradita con una famosa showgirl, Sara Varone, che all’epoca conduceva Buona Domenica al fianco di Maurizio Costanzo. Pare infatti che l’ex marito di Sabrina Ferilli venne “pizzicato” in atteggiamenti inequivocabili con la conduttrice. Sabrina Ferilli messa davanti all’evidenza, non ne volle più sapere e lo lasciò senza mezzi termini.

La cosa paradossale è che la Varone all’epoca, veniva indicata spesso come la sosia di Sabrina Ferilli. Le due donne infatti si somigliano molto. Dopo la fine del matrimonio sia Sabrina Ferilli che Andrea Perrone si sono rifatti una vita. Se lui pare abbia avuto successivamente diverse altre storie, alcune importanti, altre meno, Sabrina come sanno bene i fan, si è risposata nel 2011 con un noto imprenditore, Flavio Cattaneo.

La vita oggi

Oggi l’attrice infatti è felice ed innamorata e protegge la sua vita privata dai riflettori e dal gossip. Le sue seconde nozze infatti sono state celebrate in gran segreto a Parigi, proprio per evitare l’esposizione mediatica. Inoltre pare si sia trattata di una cerimonia solo per pochi intimi, tra cui i figli di Cattaneo avuti dal suo precedente matrimonio con Cristina Goi.

La coppia vive in un bellissimo attico nel centro della Capitale, con vista panoramica che toglie il fiato. Sabrina che all’età di 56 anni, è una donna bellissima e sensualissima, ultimamente è ritornata sul discorso della sua mancata maternità. L’attrice ha rivelato di non avere rimpianti anche se l’idea di adottare un bambino, una volta, le si è affacciata nella sua vita.