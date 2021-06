Rosalinda Celentano che fine ha fatto? Da Ballando con le stelle all’addio sofferto

Tutti si chiedono dove sia finita Rosalinda Celentano, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori: l’attrice ha preso una drastica decisione dopo la partecipazione a Ballando con le stelle.

Rosalinda Celentano, oltre ad essere una famosa attrice e conduttrice, è nota per gli illustri genitori: Rosalinda è figlia della coppia d’oro della musica italiana formata da Adriano Celentano e Claudia Mori.

La sua ultima apparizione sul piccolo schermo risale alla scorsa stagione quando è stata impegnata ne programma di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle: Rosalinda Celentano è sparita dopo il programma

Una partecipazione rivoluzionaria che l’ha vista scatenarsi a passi di danza in coppia con Tinna Hoffman. La Celentano non ha sfigurato, mostrando una certa propensione per quel settore in cui si è specializzata la cugina Alessandra Celentano, professoressa molto esigente del talent Amici di Maria De Filippi.

Qualche tempo dopo la fine della trasmissione, Rosalinda, proprio insieme alla Hoffman, aveva annunciato un nuovo importante progetto. Al momento, però, non è stato svelato nulla al riguardo e sulla situazione vige un certo riserbo. Nel frattempo la Celentano sembra essere giunta ad una drastica decisione e per il momento pare che nulla riesca a farle cambiare idea.

Rosalinda ha riflettuto molto riguardo alla sua posizione sul popolare social Instagram, che fa parte della grande famiglia social di Facebook. Ebbene, dopo qualche tempo, la Celentano ha deciso di mantenere attivo il proprio profilo, ma di non pubblicare più nulla: a ben vedere, infatti, l’ultimo post risale al dicembre del 2020. Subito dopo la prima puntata di Ballando con le stelle l’attrice decise di chiudere il suo account, o meglio, di congelarlo per motivi personali dei quali non ha mai parlato.

Rosalinda Celentano e il rapporto con Claudia Mori: “L’ho perdonata”

Resta comunque molta curiosità intorno alla figlia di Adriano Celentano che è stata ospite di diversi programmi tv. A Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani su Rai Due Rosalinda ha parlato della sua vita sentimentale e del rapporto con i genitori. Si è soffermata sul legame con Claudia Mori e ha raccontato: “Io non credo assolutamente nell’omosessualità, non mi sono mai sentita appartenente a una categoria. […] A diciassette anni ho incontrato una ragazza più grande di me che danzava e mi sono innamorata di lei”.

Fu proprio la madre a sorprenderla mentre baciava una ragazza nella sua camera e disse: “Meglio una stanza vuota che una figlia così”. Parole forti che descrivono la reazione impulsiva dell’artista legata da anni ad Adriano Celentano, il cantante considerato come il più ricco d’Italia. Come reagì Rosalinda, che è stata legata per anni ad una famosa attrice, alle parole della madre? “Li per lì non capii, mi sono sempre considerata una creatura che mangia, dorme. Uguale agli altri. La cosa innaturale è quando una persona non ama. L’ho perdonata? Sì, certo”, ha detto l’ex protagonista di Ballando con le stelle.