X Factor, i nomi dei nuovi giudici: chi ci sarà

È corsa alle indiscrezioni per l’edizione 2021 di X Factor: al centro del gossip i volti del prossimo banco dei giudici.

C’è grande fermento per la prossima edizione di X Factor, il talent show dedicato agli aspiranti artisti del mondo della musica. Dopo la vittoria di Casadilego, i fan sono impazienti di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del programma, ma non solo. Sono in tanti a chiedersi chi siederà al banco dei giudici per capitanare le diverse squadre di Over, Gruppi, Under Donne e Under Uomini.

Chi saranno i giudici di X Factor 2021

Secondo le prime indiscrezioni, non dovrebbero esserci cambiamenti tra i coach. Mika, Emma, Manuel Agnelli e Hell Raton sono pronti a tornare alla carica per la nuova edizione di X Factor. Una scelta che, se confermata, non stupirebbe di certo il pubblico visto il successo riscontrato dai quattro artisti nel corso della precedente edizione. Solo nell’ultima puntata, infatti, il programma ha registrato più di 1,8 milioni di telespettatori e ha raggiunto l’8% di share. Un risultato notevole considerate le modalità con cui si è svolta la trasmissione a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

Questione di equilibrio

Ma non è solo questo che fa intuire che sarà questa la direzione che la produzione ha intenzione di prendere. Questa edizione, infatti, sarà particolare per un motivo importante: non ci sarà più Alessandro Cattelan alla guida del programma. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, il conduttore ha annunciato il suo addio a X Factor, lasciando increduli pubblico e telespettatori. Dopo 10 anni, non sarà più lui il volto del talent show, per cui mantenere la giuria intatta aiuterebbe a bilanciare il cambio di conduzione.

Chi prenderà il posto di Alessandro Cattelan

Se fino a poco tempo fa il mondo del web era alla frenetica ricerca di indizi sul nuovo conduttore di X Factor 2021, adesso il nome c’è. È fresca la notizia che vede Alessandro Cattelan passare il testimone al giovane Ludovico Tersigni.

Romano, 26 anni ad agosto, Ludovico Tersigni ha mosso i suoi primi passi nel mondo del cinema nel 2014 con il film Arance & martello diretto dallo zio Diego Bianchi, presentato alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Due anni dopo ha ottenuto il ruolo di Federico in L’estate addosso, film diretto da Gabriele Muccino, mentre dal 2015 è stato impegnato nella serie italiana Tutto può succedere interpretando il personaggio di Stefano Privitera. Nel 2016 è stato poi scelto per interpretare Sam, protagonista del film Slam – Tutto per una ragazza, e nel 2018 ha conquistato tutti vestendo i panni di Giovanni Garau nella serie Skam Italia. Protagonista maschile anche della produzione italiana Netflix Summertime, adesso si ritroverà a ricoprire il ruolo di conduttore in un ambiente completamente nuovo quale il palco di X Factor.

Altre anticipazioni su X Factor 2021

Un compito non facile visto che anche quest’anno X Factor dovrà fare i conti con la pandemia e le prima puntate verranno registrate come per il 2020 a Cinecittà. Ancora ignota invece la sede che ospiterà i live in autunno, quando, con tutta probabilità, si potrà tornare a sentire il calore di un pubblico più numeroso.