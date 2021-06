Una vita, anticipazioni italiane giugno: cosa accadrà ad Acacias

Una Vita è la soap opera spagnola che da anni appassiona i telespettatori italiani. Purtroppo in Spagna è andata in onda l’ultima puntata ed è stato un vero successo. In Italia, invece, il grande finale ci sarà l’anno prossimo nel periodo primaverile. Il mese di giugno è ormai alle porte e secondo le anticipazioni non mancheranno dei colpi di scena. Ecco cosa accadrà nel quartiere.

Una vita, anticipazioni italiane giugno

In questi giorni nel quartiere spagnolo tutti non fanno altro che parlare della morte misteriosa della perfida Ursula. La donna, prima di morire, ha inviato una serie di lettere a più persone, comprese le domestiche. In realtà è stata uccisa da Ismael e Genoveva, dato che era diventata un pericolo per entrambi. L’uomo ha utilizzato una pistola mentre la dark lady della soap opera ha utilizzato un pugnale per infliggerle il colpo finale. Non avendo tempo per disfarsi del corpo, l’hanno portato nei pressi di un fiume. È stato riconosciuto, così l’ispettore Mendez si è messo all’opera per individuare il colpevole. Nelle prossime puntate i telespettatori vedranno il terrore di volti dei personaggi per via delle lettere di Ursula. Genoveva in primis dovrà fare i conti con una triste realtà. Tutti gli indizi condurranno a lei.

Tutti sospettano di Genoveva

Anche Felipe ha ricevuto una lettera di Ursula, ma secondo le anticipazioni pare che non riuscirà a leggerla. Il motivo? La strapperà perché non vuole leggere il contenuto. Ignaro della verità, porterà avanti i preparativi del matrimonio con Genoveva. Entrambi faranno di tutto per non essere influenzati da queste lettere. Con l’arresto di Marcia, Felipe si allontanerà dalla futura sposa per salvare colei che ancora ama. Nel frattempo inizierà anche a dubitare di Genoveva. Alla fine tutto si svolgerà secondo i piani di Ursula: far sprofondare nella solitudine Genoveva e per questo motivo che ha incolpato Marcia della sua morte. L’avvocato inizierà a dubitare di lei, per questo motivo non ostacolerà le indagini della polizia. Questo atteggiamento non farà altro che offendere nel profondo del cuore la donna.

Camino allontana Ildefonso e Rosina lascia Liberto

Per quanto riguarda gli altri personaggi Camino allontanerà Ildefonso, presentatogli da Rosina. All’inizio la loro sintonia sarà palese per tutti, però deciderà di mettere la parola fine alla conoscenza. Maite non nasconderà la sua gelosia per la loro relazione, infatti verrà a crearsi una sorta di triangolo amoroso. Colui che si spaccia per Santiago affronterà un ragazzo che lo condurrà dal sicario che minaccia di morte Marcia, Ramon inizierà a sospettare su Genoveva per via della morte di Ursula. Non esiterà a condividere i suoi dubbi sulla sua innocenza con Felipe. Infine Rosina arriverà sul punto di rompere la relazione con Liberto. In poche parole ne vedremo delle belle, ragion per cui non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate.

