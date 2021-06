Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: arriva la dichiarazione dopo due figli e anni di amore

Una delle conduttrici più amate di sempre è sicuramente Silvia Toffanin. La presentatrice da anni è diventata la signora del sabato pomeriggio di casa Mediaset grazie al programma Verissimo. Negli ultimi giorni però non si parla in modo specifico della sua carriera, bensì di una dichiarazione fatta non tanta tempo fa dalla compagna di Berlusconi Jr.

Silvia Toffanin: una grande carriera

Il curriculum di Silvia Toffanin nel mondo dello spettacolo è davvero molto ricco. La sua carriera ha avuto inizio con quella di Ilary Blasi quando entrambe erano letterine nel programma Passaparola, amatissimo game show condotto da Gerry Scotti in cui emersero tanti campioni sostenuti dalla calorosità dei telespettatori. Galeotta fu la trasmissione e così nacque una grande amicizia tra le due. Nello stesso settore per le due sono arrivati grandi impegni televisivi e una famiglia speciale con la quale condividere la normalità quotidiana sempre lontana dai riflettori del piccolo schermo. Negli ultimi giorni, però, proprio la conduttrice di Verissimo sembrerebbe essersi lasciata andare a dichiarazioni inaspettate e inattese sia sulla carriera sia su temi più privati e meno televisivi. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che vi è da sapere.

Ecco cosa si fa per amore

Silvia Toffanin ormai da anni cavalca l’onda del successo al timone di Verissimo. Proprio di questa trasmissione del sabato pomeriggio è la regina indiscussa. In questo modo può conciliare lavoro e famiglia. La sua dichiarazione d’amore nei confronti dei suoi affetti e del suo lavoro è da rilegare al fatto che la conduttrice ha dato un secco no alla proposta di Maria De Filippi di condurre Temptation island. Nonostante sia rimasta lusingata da tale proposta, la cara Silvia preferisce non trovarsi come un pesce fuor d’acqua e quindi vuole dedicarsi solo ed esclusivamente al suo unico show del sabato pomeriggio. Così facendo sa di non togliere né tempo né spazio ai figli e al caro Pier Silvio. Silvia e il vicepresidente della Mediaset sono una coppia dal 2002 e sono genitori di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi presto sposi?

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non sono sposati. Nonostante un grande amore che li lega da tanti anni, suggellato dall’arrivo di due pargoli, non si sono mai detti il fatidico “si”. Non a caso hanno sempre riferito di non aver bisogno di un pezzo di carta per essere una famiglia a tutti gli effetti. Proprio nell’ultima edizione di Verissimo, vari sono stati gli ospiti che hanno commesso la classica gaffe di confondere il Berlusconi junior come suo “marito”. Che nell’aria possa esserci un annuncio di fiori d’arancio? Non ci resta che attendere quello che potrebbe essere un piacevole colpo di scena per i fan della conduttrice di canale 5.

