Sandra Milo, la sconvolgente confessione: “Per 17 anni sono stata l’amante di…”

Protagonista del cinema italiano negli anni Sessanta, Sandra Milo è stata ed è una delle attrici più amate di sempre. La sua vita, piena di controversie e di avventure avvincenti, è stata segnata da un grande amore: lei, infatti, è stata per ben 17 anni l’amante del celebre regista Federico Fellini.

A parlare pubblicamente della storia clandestina tra Sandra Milo e Federico Fellini è stata proprio l’attrice che, ad oggi, ricorda quei lunghi 17 anni con il cineasta di 8 ½ come uno dei periodi più belli ed intensi della sua vita. I due hanno avuto modo di incrociarsi per la prima volta in occasione della pellicola che è stata premiata con l’Oscar e, da quel momento, la passione ha preso il sopravvento nonostante Fellini fosse già sposato con l’attrice Giulietta Masina.

E, proprio con la moglie del regista, Sandra Milo ha sempre mantenuto un rapporto amichevole. Sebbene le due condividessero lo stesso uomo, pare non abbiano mai avuto contrasti dovuti alla gelosia. Per la Milo, infatti, la relazione clandestina non ha mai costituito un problema, mentre la Masina pare non abbia mai capito che il marito la tradisse con una sua grande amica. Nel momento in cui, però, Fellini avrebbe chiesto alla Milo di ufficializzare la loro storia, si dice che lei abbia deciso di mettere fine a tutto.

Sandra Milo e la storia clandestina con Fellini

Intervistata dal settimanale Oggi, Sandra Milo ha raccontato di aver conosciuto Federico Fellini un anno dopo l’uscita del film La Dolce Vita.

“Io lo conobbi l’anno successivo a Fregene, alla Villa dei pini, in estate – ha ricordato l’attrice – . Ennio Flaiano mi invitò al loro tavolo, ero vestita di bianco”.

L’incontro con il regista fu un vero e proprio colpo di fulmine. “Quando i miei occhi si incontrarono con quelli di Federico ne rimasi subito affascinata – ha rivelato lei – . Alto, moro, indossava i pantaloni neri e la camicia bianca con la cravatta nera, come faceva vestire Mastroianni nei suoi film. Mi innamorai subito. Un’attrazione fatale, inevitabile… Siamo stati amanti 17 anni”.

La storia segreta tra Fellini e la Milo è descritta da lei come un grande amore coltivato tra “via Sistina, dove aveva un suo studio”, “un altro studio in corso Italia”, e ancora l’Hotel Plaza su via del Corso, che era il loro “alcova d’amore”.

“Lo facevamo sempre in terra. Lui odiava il letto: diceva che era per fatto per dormire. Nei suoi studi non c’erano mai i letti, solo divani di cuoio, e io trovavo orrendo fare l’amore sui divani di cuoio – ha rivelato la Milo senza filtri – . Così lo facevamo per ore sulla moquette verde o su un piumino buttato in mezzo alla stanza”.

Sandra Milo e l’amicizia con la moglie di Fellini

Per ben 17 anni, dunque, Sandra Milo ha vissuto una storia segreta con il regista Federico Fellini riuscendo, tuttavia, a rimanere in ottimi rapporti con la moglie di quest’ultimo.

Giulietta Masina, infatti, pare non abbia mai intuito dei loro rapporti segreti.

“Volevo molto bene a Giulietta. Era una donna fantastica, intelligente, curiosa, piena di fantasia e molto generosa – ha rivelato la Milo in una intervista per Domenica In – . Se mi sentivo a disagio con lei? Ma no, condividevamo amore. Era un amore condiviso”.

“Lei lo amava molto e anch’io. Con un uomo come Federico, era impossibile pensare di tenerlo solo per sé – ha aggiunto l’attrice – . Sia le donne che gli uomini facevano follie per lui. Lei, però, aveva una parte importante di lui. Lui tornava sempre da Giulietta e questo era bellissimo”.