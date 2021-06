Giorgia Palmas, ricordate il suo ex? Volto storico di Striscia La Notizia

Giorgia Palmas è una delle showgirl più apprezzate del panorama televisivo italiano, ma ricordate il ex? Si tratta di un volto storico di Striscia la Notizia.

Giorgia Palmas ha debuttato nel mondo dello spettacolo classificandosi seconda a Miss Mondo 2000, concorso di bellezza tenutosi a Londra. Dopo quest’avventura, la showgirl debutto sul piccolo schermo italiano entrando a far parte del cast di 125 milioni di caz…te condotto da Adriano Celentano.

L’ex di Giorgia Palmas

La grande popolarità per lei arriva nel 2002 quando in coppia con Elena Barolo, sostituendo Elisabetta Canalis, diventa velina di Striscia la Notizia, dopo aver vinto la prima edizione del programma Veline. Fin da subito Giorgia ottiene un riscontro positivo da parte del pubblico, tanto che insieme alla collega saranno confermate fino al 2004. Il tg satirico in onda su Canale 5 per Giorgia non solo è stato un trampolino di lancio per la sua carriera ma ha anche contribuito a una delle sue più importanti storie d’amore. Infatti la showgirl dal 2012 al 2017 è stata legata sentimentalmente a Vittorio Brumotti, diventato uno dei personaggi di punta dello show di Antonio Ricci.

Giorgia e Brumotti coppia sul lavoro

Oltre ad essere una coppia nella vita, Giorgia e Vittorio, sono anche stati l’uno al fianco dell’altra sul posto di lavoro. Infatti dopo la vittoria de L’Isola dei Famosi di Palmas, ai due viene affidata la conduzione di Paperissima Sprint, show storico delle reti Mediaset in onda dal 1990.

Il matrimonio di Giorgia Palmas

Dal 2018, Giorgia è ufficialmente impegnata con Filippo Magnini, atleta di riferimento nel nuoto italiano, con il quale ha avuto una figlia, Mia, nata il 25 settembre 2020. Inoltre la coppia ha consacrato il proprio amore con il matrimonio celebrato il 12 maggio 2021.