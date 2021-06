Don Matteo, colpo di scena: Terence Hill resta, cosa farà Raoul Bova

Durante la scorsa settimana si è diffusa la notizia secondo cui Raoul Bova avrebbe sostituito Terence Hill in Don Matteo, sconvolgendo i fan della storica serie. Ma è prontamente arrivata la smentita, scopriamo quale sarà il ruolo dell’attore romano nella fiction di Rai 1.

Don Matteo è una delle fiction più apprezzate e seguite del piccolo schermo italiano. In onda dal 2000 nel corso di più di 20 anni ha appassionato milioni di telespettatori grazie a intriganti misteri e appassionanti trame.

La 13esima stagione di Don Matteo

La tredicesima stagione di Don Matteo, le cui riprese inizieranno il 31 maggio, prevede dei grandi cambiamenti nel cast e soprattutto tanti attesi ritorni. Dopo l’annuncio di Flavio Insinna che tornerà nella serie nei panni di Flavio Anceschi, durante la scorsa settimana ha cominciato a circolare la notizia secondo cui Raoul Bova avrebbe sostituito Terence Hill nei panni di Don Matteo. L’indiscrezione non è stata inizialmente ben accolta dai fan della serie ormai legati al personaggio interpretato dall’attore veneziano.

Il ruolo di Raoul Bova in Don Matteo

Nonostante un’iniziale preoccupazione è prontamente arrivata la smentita, infatti Raoul Bova non andrà a vestire i panni del Don in bicicletta ma sarà comunque una new entry del cast di Don Matteo. Secondo le informazioni finora riportate, l’attore romano potrebbe interpretare il ruolo di un giovane sacerdote al suo primo incarico. Insomma i fan più accaniti della fiction in onda su Rai 1 possono stare tranquilli, il loro amato Don Matteo continuerà a risolvere misteri di Gubbio in sella alla sua bicicletta.

Le prime impressioni di Raoul Bova

Fonti vicine a Bova hanno confermato che l’attore è molto soddisfatto per l’inizio di questa nuova avventura in una delle serie storiche del piccolo schermo italiano. Nessuna pausa per Raoul che torna subito al lavoro dopo il grande successo di Buongiorno, mamma!, miniserie andata in onda su Canale 5 che ha registrato una media di più di 3 milioni di telespettatori per puntata.