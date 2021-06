Il Paradiso delle Signore prossima stagione, addii e conferme: colpo di scena su Achille Ravasi?

Il Paradiso delle Signore è giunto al termine venerdì 28 maggio e gli ascolti, come sempre, solo stati altissimi. I fan del telefilm non vedono l’ora di assistere alle puntate della sesta stagione. Secondo fonti attendibili non mancheranno dei colpi di scena. Uno riguarderà soprattutto Achille Ravasi, interpretato da Roberto Alpi. Ecco di cosa si tratta.

Il Paradiso delle Signore: nella prossima stagione, addii e conferme

Per ora non è ufficiale, ma alcuni attori del telefilm hanno lasciato intendere che avranno inizio le riprese della sesta stagione. Alessandro Tersigni, ovvero l’attore che presta il volto a Vittorio Conti, ha parlato in un’intervista della situazione sentimentale nel suo personaggio con la moglie Marta Guarnieri. “Quando un uomo tradisce è per una cosa estetica mentre la donna lo fa perché non è più innamorata”. Con queste parole ha fatto capire che potrebbe non esserci più una riappacificazione tra i due coniugi. Tuttavia non è detta l’ultima parola. Per quanto riguarda l’attore Emanuel Caserio su Instagram ha menzionato un’ipotetica prossima stagione. Ci sono, quindi, tanti piccoli dettagli, ma essenziali per comprendere le sorti del telefilm ispirato vagamente al romanzo di Emile Zola. Secondo fonti attendibili pare anche altri personaggi torneranno davanti alla telecamere, come Achille Ravasi. Una volta convolato a nozze con la contessa, è uscita di scena. In realtà la sua assenza è avvolta in un manto di mistero. Ecco i dettagli della vicenda.

Colpo di scena su Achille

Achille Ravasi è sposato con la contessa e improvvisamente è andato via, ma dietro questa vicenda c’è un grande segreto. In una puntata della quinta stagione (la numero 144) Cosimo ha ricevuto una telefonata da Thomas Gallo, colui che ha ingaggiato per ottenere delle informazioni riservate su Achille. Cosimo ha pensato per un istante di essere vicino alla verità e Gabriella non l’ha ostacolato, ma gli ha consigliato di non farsi abbindolare. Thomas si è recato a casa di Cosimo per consegnargli delle foto che ha scattato mentre Achille stava giocando a golf. Poi si è venuto a scoprire che Ravasi è morto e ha una figlia di cui nessuno conosce l’esistenza. Ma l’uomo è davvero morto? Questa è la domanda che si pongono tantissimi telespettatori. Sul suo personaggio non sia ha la certezza di un ritorno, fatto sta che sicuramente ne vedremo delle belle.

Curiosità sull’attore Roberto Alpi

Roberto Alpi è noto soprattutto per il ruolo dell’affascinante Ettore Ferri in Centovetrine. Sul set de Il Paradiso delle Signore ha avuto modo di incontrare nuovamente i colleghi Roberto Farnesi e Pietro Genuardi. Ha fatto il suo ingresso nel telefilm nella quarta stagione. Umberto definisce il suo personaggio Achille una vera e propria serpe. Vanessa Gravina, l’attrice che interpreta Adelaide, ha lasciato da un po’ il telefilm perché ha dovuto prendere parte ad uno spettacolo teatrale con Giuseppe Cederna.

