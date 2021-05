Il Paradiso delle Signore, il dramma personale dell’attrice: “Anni a combatterla…”

Giulia Arena, protagonista de Il Paradiso delle Signore nei panni di Ludovica, ha recentemente raccontato su Instagram alcuni problemi legati alla sua salute che ha affrontato in questi anni. Scopriamo di più.

Giulia Arena, nata a Pisa nell’aprile del 1994, ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo partecipando e vincendo l’edizione del 2013 di Miss Italia. L’anno successivo debutta come conduttrice su La7 nel programma Mode e Modi, per poi affrontare svariate esperienze sul piccolo schermo. Nel 2018 approda nel cast de Il Paradiso delle Signore, dove ancora oggi interpreta uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Il racconto di Giulia sui social

Giulia, oltre ad essere una celebrità del piccolo schermo è anche molto nota sui social network, in particolare su Instagram dove conta più di 100 mila follower con cui ama condividere momenti di vita privata e momenti di lavoro. Recentemente proprio sulla piattaforma, l’attrice ha deciso di condividere un’esperienza legata al suo corpo con i numerosi fan. Nello specifico Giulia ha pubblicato 3 scatti in cui mostra da vicino le sue guance. In particolare nell’ultima foto Arena ha una pelle particolarmente danneggiata. A questo proposito la donna ha deciso di rivelare ai propri fan un problema che l’ha accompagnata per molti anni e di condividere una lunga riflessione.

Il post di Giulia Arena

In particolare Giulia, nella descrizione del post ha scritto di essersi resa conto di come spesso la comunicazione, soprattutto digitale, proponga prodotti e trattamenti miracolosi per la pelle adatti a ogni età e problematica. L’attrice ha subito specificato che non è così e ha aggiunto: “Voglio dirvelo perché io ho trascorso anni a combattere con una pelle che mi parlava e che non capivo […] Questa mattina la mia pelle è così come la vedete in foto: non truccata e senza alcun ritocco fotografico. E’ una pelle sana, finalmente, e non perché esistano creme miracolose, ma perché ho iniziato a prendermi cura della mia pelle in maniera seria.” L’attrice ha poi dedicato un ringraziamento il medico che l’ha seguita in questo percorso di cura.

La riflessione finale

Giulia per concludere la sua riflessione ha scritto: “Condivido con voi questo pensiero perché vorrei farvi capire quanto una pelle in salute non si ottenga con qualche semplice segreto di bellezza miracoloso, ma sia un percorso fatto di attenzione e costanza, occhi e consigli esperti.”