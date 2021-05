Annalisa come una modella: divina in abito da sera, come si è mostrata

Tra le artiste più amate del panorama musicale italiano è giusto parlare della cantante Annalisa. Quest’ultima è uscita con un nuovo singolo in collaborazione col cantante Federico Rossi dal titolo Movimento Lento. Proprio su Instagram, circa tre giorni fa, ha pubblicato uno scatto in tenuta completamente elegante che sembrerebbe aver mandato in tilt tutti i suoi milioni di follower. Scopriamo subito lo scatto e ancor di più il grande successo ottenuto.

Talento e bellezza

Annalisa Scarrone è nata il 5 agosto del 1985 a Savona. Ha ottenuto il successo grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi dove si è classificata al secondo posto alle spalle di Virginio Simonelli. Dopo la sua partecipazione nel 2011, ha poi iniziato una carriera straordinaria giungendo pure, nella scorsa finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus ad essere la voce solista dell’inno nazionale. Questa volta, però, la nostra attenzione non si sposta sulle sue grandi doti canore messe in luce anche nell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Dieci. Infatti è giusto dire che i fan, nelle ultime ore avrebbero apprezzato tantissimo il suo ultimo scatto pubblicato su Instagram. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Una foto speciale

Che Annalisa sia una cantante di grande spessore di talento questa è una cosa risaputa. I fan, però, apprezzano anche la sua bellezza e la sua sensualità e di certo sembrano essere dei tasselli estremamente positivi. È per questo e soprattutto per la sua eleganza che l’ultimo post pubblicato dalla stessa su Instagram sembrerebbe aver sortito un grande interesse davvero spasmodico. Dalla foto, quindi, possiamo notare che l’abito elegante vada a mettere in risalto la sua fisicità prorompente e sensuale.

Bellissima, raffinata e con stile da vendere, la cantautrice sfoggia uno scatto sui social che ormai è diventato virale. Molti sono i fan che hanno evidenziato come sia davvero bellissima ma c’è anche chi sottolinea che sia tra le artiste italiane più brave in assoluto. Bellezza e bravura in una ragazza poco più che trentenne. Anche queste sono da annoverare tra le carte vincenti del suo grandissimo successo ormai decennale.

Annalisa e il nuovo successo con Fede

Nella giornata di ieri venerdì 28 maggio è uscito il nuovo singolo di Annalisa con il cantante Federico Rossi. Il brano si chiama Movimento Lento e sembrerebbe essere candidato tra i nuovi pezzi dell’estate 2021. L’artista ligure, infatti, non è nuova ai tormentoni musicali.

I suoi brani, infatti, sono sempre molto cantati e apprezzati dai fan che ne esaltano non solo le grandi doti canore ma anche la grande musicalità che riesce a trasmettere. Siamo sicuri che i due artisti amati riusciranno ad ottenere un grande successo anche con questo nuovo pezzo. Con l’estate ormai alle porte, il nuovo singolo dovrebbe far ballare tutti in questa nuova estate senza grossi ostacoli rispetto alla scorsa.