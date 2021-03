Annalisa super sexy: il total look nero stupisce e convince

Annalisa si conferma una delle cantanti più talentuose del panorama musicale italiano: dalla voce inconfondibile, la ex di Amici di Maria De Filippi, si è distinta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo anche per i look sempre molto chic e sexy.

Classe 1985, Annalisa è salita per sul palco del Festival di Sanremo per ben cinque volte: si è classificata nona nel 2013 con Scintille, quarta nel 2015 con Una finestra tra le stelle, undicesima nel 2016 con Il diluvio universale, terza nel 2018 con Il mondo prima di te e settima nel 2021 con Dieci. Proprio quest’ultima apparizione alla kermesse musicale, ha mostrato a tutti una nuova Annalisa.

Oltre alla voce, inconfondibile e sempre più ipnotizzante, la cantante originaria di Savona ha deciso di osare con una serie di look firmati Blumarine che hanno scatenato gli applausi delle fashion addicted. Abiti molto corti, sensuali, perfetti per il suo fisico e molto femminili: così Annalisa ha deciso di calcare il palcoscenico del Teatro Ariston convincendo, non solo per la sua voce, ma anche per il suo gusto in fatto di abbigliamento.

Annalisa, l’abito nero corto è da applausi

In uno degli scatti fatti proprio dalla riviera ligure, Annalisa ha sfoggiato un mini abito nero con stivali dello stesso colore, che ha ipnotizzato tutto il popolo del web.

“La musica non finirà mai”, ha scritto lei a corredo di una serie di scatti in cui si mostra sexy più che mai.

Il suo pubblico non ha potuto fare altro che apprezzare quell’outfit così sensuale, e mai volgare, che Annalisa ha scelto di sfoggiare prima sul palco del Festival di Sanremo e poi sui social.

“Annalisa merita di più. È sempre impeccabile oltre che bellissima, da sposare”, “Bellissima”, “Sei stupenda”, “Che bomba”, hanno iniziato a scriverle i fan su Instagram, “Strepitosa”, “Spettacolare”, si continua a leggere sui social.

E, in effetti, il mini abito nero abbinato agli stivaloni per un look total black ha particolarmente colpito il pubblico da casa, rimasto abbagliato da tutti gli outfit sfoggiati da Annalisa nelle cinque serate sanremesi.

Annalisa, il cambio look e la svolta nella carriera

Il cambio look, più sensuale e sexy, di Annalisa, rappresenta anche un momento di svolta nella vita e nella carriera della cantante.

È stata lei stessa, infatti, ad ammettere di essersi spogliata delle timidezze e delle fragilità per decidere di mostrarsi al suo pubblico così com’è.

Nella copertina del suo ultimo album, infatti, Annalisa si mostra nuda. “Solo quando ti affranchi dalle sovrastrutture sei veramente libero di fare quello che vuoi, per questo il cerchio doveva chiudersi così, con me nuda. Della serie: faccio quello che voglio, piaccia o no“, ha spiegato lei in una intervista a Elle.

È stata la musica a permettere ad Annalisa di liberarsi di tutte le sovrastrutture che la costringevano e a renderla libera di mostrarsi come si piace.

“La musica è sempre stata la mia psicologa personale! Nel canto trovo il mio modo per auto-analizzarmi ed esprimere quello che penso – ha spiegato – . Più in generale, mi aiuta molto anche cercare di guardarmi da fuori, calandomi nel punto di vista degli altri”.