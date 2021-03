Gabriel Garko, l’attore furioso si sfoga su Instagram: cosa è successo

C’è stato un episodio che nei giorni scorsi ha mandato su tutte le furie il bellissimo e talentuoso attore Gabriel Garko che si sfoga su Instagram: “Se sei infastidito, non seguirmi più”.

Il ‘più bello d’Italia’, l’attore che, oltre alla sua professionalità e bravura come attore, fa girare la testa a milioni di donne per la sua bellezza divina, ha rivelato la sua omosessualità.

Gabriel Garko ha fatto coming out durante una puntata in diretta del Grande Fratello Vip, una pagina televisiva che resterà immemore, non solo per la rivelazione fatta dall’attore, ma soprattutto per la delicatezza e la sensibilità espressa da Garko che, sciogliendosi in un lungo pianto, ha raccontato emozioni intime e situazioni private davanti alle luci della ribalta.

C’è, però, una notizia che in questi giorni ha fatto infuriare l’attore e così Gabriel Garko si sfoga su Instagram in modo netto e deciso. Cos’è successo?

Gabriel Garko si sfoga su Instagram: “Non seguitemi più”

Il bellissimo attore italiano decide di rompere il silenzio sulla vicenda di cronaca avvenuta pochi giorni fa a Roma, dove due ragazzi gay sono stati aggrediti e picchiati, colpevoli solo di essere omosessuali.

Questo episodio è la punta di un iceberg che, purtroppo, nei fatti di cronaca, fa spesso registrare situazioni simili. E’ inaccettabile questo razzismo verso la natura sessuale delle persone. Così anche Gabriel Garko, che da poco ha compiuto il suo coming out sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 5, ha deciso di schierarsi nettamente.

Il suo sfogo arriva attraverso il profilo Instagram ufficiale, dove l’attore pubblica una serie di fotografie che, ironicamente, definisce “immagini sensibili che potrebbero infastidire” e poi, rivolgendosi ai suoi follower chiede apertamente di “Non seguirlo più” se tutto ciò che pubblica potrebbe urtarli.

“Non seguitemi più”

Nelle Stories di Instagram, Gabriel Garko pubblica una serie di fotografie e premette che non vuole imporre nulla che vada contro natura ai suoi seguaci ma semplicemente riportare una realtà che esiste dalla notte dei tempi.

“Siamo tutti normali” così scrive Garko, usando il maiuscolo, e facendosi portavoce di tutti gli omosessuali che vivono la loro sessualità e i loro sentimenti in modo naturale perché è “la natura a dettare le leggi” ha aggiunto. Bisogna uscire dall’errore di etichettare persone omosessuali come ‘diverse’ o catalogare queste tendenze sessuali come dei ‘vizi’ o addirittura delle ‘malattie’.

Nulla di più sbagliato, secondo l’attore, che conclude il suo sfogo dicendo che “gli unici malati sono quelli che decidono di attraversare i binari della metropolitana”, facendo riferimento all’uomo che, per picchiare i due ragazzi gay di Roma, ha addirittura attraversato i binari.

Così il più bello d’Italia pubblica una carrellata di foto di coppie che si baciano: ci sono due uomini di colore, ci sono due adolescenti, e ci sono baci omosessuali storici, che risalgono al periodo della guerra, dove dei soldati dello stesso sesso si guardavano con amore, oppure due donne di periodi storici passati che si baciavano con sentimento.

Questa dimostrazione di Garko è un gesto che vuol evidenziare come, nella storia del nostro passato, l’omosessualità c’è sempre stata, c’è e ci sarà ed è semplicemente una forma di amore naturale. Per chi non condividesse il suo pensiero e le sue foto, Gabriel chiaramente li invita a “Non seguitemi più”.