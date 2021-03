Dayane Mello attacca Francesco Oppini: “Ha giocato con le donne”

Ospite a Live non è la D’Urso, Dayane Mello ha ripercorso la usa esperienza al Grande Fratello Vip, riportando alla luce il suo rapporto con due dei protagonisti di questa edizione: Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò. Ecco cosa ha detto di loro la modella brasiliana.

Dayane Mello a Live non è la D’Urso

Per molti, poteva essere lei la vincitrice del Grande Fratello Vip 5 ma Dayane Mello si è dovuta accontentare del quarto posto, dopo Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando. Come sanno i telespettatori la vittoria è andata al seguitissimo e ammiratissimo Tommaso Zorzi che in questi giorni continua a rimbalzare da un giornale all’altro per le diverse vere o presunte proposte di lavoro che gli vengono avanzate.

Dayane con il suo modo schietto di fare e il suo irresistibile fascino, ha senza dubbio conquistato il pubblico e ieri ha fatto nuovamente parlare di sé, per le dichiarazioni fatte a Live non è la D’Urso, dove è stata ospite per scontrarsi contro le 5 sfere.

Non c’è mai stato niente con Francesco Oppini

L’ex gieffina nel programma della domenica sera di Barbara D’Urso ha detto la sua su Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò. La modella messa davanti alle 5 sfere, ha dovuto rispondere a molte domande.

Una fra tutte quella sul feeling nato poco dopo l’ingresso nella casa più spiata d’Italia, con Francesco Oppini. La Mello ha confermato di aver avuto una bella chimica con Francesco: “Eravamo super amici e ci siamo divertiti. Poi alcune cose che ha fatto e detto nei confronti delle donne mi hanno fatto cambiare idea, mi è dispiaciuto di più per questo.” Ha riferito Dayane, aggiungendo che tra di loro non c’è mai stato niente anche perchè nessuno dei due ci ha provato con l’altro.

La battuta di Franco Oppini

“Lui ci sa fare anche se è molto innamorato di Cristina ma è un giocherellone, avrà giocato anche con altre donne, chi lo sa.” Specifica la modella e replicando alla battuta di Franco Oppini, che ha scatenato il web negli ultimi giorni, ha detto: “Non so se ridere o essere triste al commento del padre di Francesco. La figura di mer*a l’ha fatta lui non io.”

Il padre di Francesco infatti durante una diretta di gruppo realizzata su Instagram, discutendo del momento in cui Dayane Mello, avrebbe fatto delle avance a suo figlio ha riportato una vecchia battuta di Jerry Calà che non è piaciuta molto al popolo del web: “Ca**o, tuo figlio è un eroe, io l’avrei trom**ta subito’”

L’amicizia con Rosalinda Cannavò

A Live non e la D’Urso Dayane Mello ha anche parlato di Rosalinda Cannavòe della loro amicizia: “Ci siamo prese al primo sguardo, l’ho scelta nel momento in cui ho visto che era una brava ragazza. Le ho fatto capire che per me si trattava di lavoro, non di vita reale. Mi alzavo e sentivo dire ‘dio come sono brutta’, ‘che vita di m’, ‘che noia’. Dopo un po’ mi succhiava le energie.”

La modella ha inoltre aggiunto che la Cannavò in 5 mesi ha avuto alti e bassi e che non era stimolante starle accanto.