Il Segreto e la morte di Donna Francisca, parla l’attrice: “Un dolore…”

Uno dei personaggi più controversi ma soprattutto il più perfido della soap spagnola Il Segreto è sicuramente Donna Francisca. Quest’ultima, per bene nove anni, è stata interpretata dall’attrice spagnola Maria Bouzas. Proprio quest’ultima, ha rivelato in tempi non sospetti cosa ha provato quando è venuta a conoscenza della volontà della Produzione di mettere fine alla serie. Scopriamo nei dettagli tutte queste emozioni ma anche altri retroscena che i telespettatori forse non conoscono.

La dolorosa decisione

Donna Francisca, in arte meglio nota ai fan de Il Segreto, all’anagrafe si chiama Maria Bouzas. Quest’ultima, in tempi non sospetti, ha parlato della sua reale reazione di quando ha saputo della fine della programmazione della serie. Ha affermato di aver versato lacrime perché per ben nove anni ha dovuto interpretare il ruolo di una donna aspra, cattiva e anche ricca di insidie. L’attrice, però, quando qualche mese fa ha rilasciato un’intervista a Sorrisi e Canzoni, ha parlato anche di quando la Produzione decise di radunare tutto il cast sul set della piazza di Puente Viejo per comunicare la fine di tutto. La Montenegro, per tutto questo tempo, ha portato avanti il suo personaggio austero e tanto detestato ma che comunque può definirsi la storia dell’intera soap spagnola.

Il dispiacere di Maria Bouzas

Maria Bouzas, è stata sicuramente una delle attrici più apprezzate dai fan de Il Segreto per avere interpretato Donna Francisca Montenegro. Quest’ultima ha anche confermato un qualcosa del tutto inaspettato quando il giornalista di Sorrisi e Canzoni le ha chiesto cosa abbia provato quando ha incontrato per la prima volta il personaggio della perfida Francisca. Lei ha risposto così: “Era una donna arida, inespressiva, cattiva, che portava dentro di sé rabbia e dolore. Del resto, di lei sapevamo che era stata maltrattata per anni, e aveva sofferto così tanto da chiudere la porta ai sentimenti. L’ho fatta perfino piangere, ma senza farsi vedere da nessuno.”

Da ciò quindi si può evincere come abbia fatto un grosso lavoro su sé stessa per far sì che il personaggio non fosse molto alterato e soprattutto che riuscisse a piangere anche quando le telecamere non erano proiettate su di lei. Ancora una volta, ha evidenziato l’attrice che quando si era lasciata prendere dallo sconforto della fine della produzione spagnola, il primo a consolarla è stato Ramon Ibarra. I fan lo conoscono per essere Raimundo Ulloa, l’unico che è sempre stato vicino alla Montenegro anche nella soap spagnola.

Donna Francisca e le similitudini con Maria

Tra le varie domande che hanno posto all’attrice Maria Bouzas, quest’ultima ha confermato che la sua Donna Francisca nonostante sia stato un personaggio così aspro e malvagio, non ha preso ispirazione da nessuno protagonista di altre soap per essere così com’è.

Ha però confermato che una particolarità del suo carattere è emersa anche in quello della Montenegro. Stiamo parlando dell’ironia che in tutti questi anni di programmazione della soap non è mai venuta meno.