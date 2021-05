Stefania Orlando a MeteoWeek , dopo il GF Vip il successo con Babilonia : “Voglia di far festa”

Stefania Orlando dopo l’esperienza fatta nella casa del Grande Fratello Vip è pronta per vivere la sua estate incentrata nella musica con Babilonia e non solo, dato che ben presto arriverà anche un nuovo singolo, come la stessa gieffina ha raccontato in esclusiva a noi di MeteoWeek.

Il singolo Babilonia continua a riscuotere un grandissimo successo e migliaia di streaming nelle piattaforme digitali, ma questo è solo l’inizio per Stefania Orlando già pronta a stupire ancora i propri fa.

L’estate 2021 comincia nel segno del successo e della musica, dato che il video clip ufficiale di Babilonia ha superato in pochissimo tempo ha raggiunto quasi le 400mila visualizzazioni su YouTube.

Devo dire che sta andando molto bene! Alle visualizzazioni del video ufficiale, inoltre, si aggiungono anche quelle del video pubblicato in precedenza che conta già un milione di visualizzazioni. Quindi in realtà sono 1.300.000 circa di persone raggiunte con Babilonia, che di vanno ad aggiungere ai 400mila ascolti circa. Un traguardo molto importante per una canzone che non ha avuto poi supporto dei grandi network, ovviamente. Io, comunque sia, mi reputo davvero molto soddisfatta. Babilonia è stata molto apprezzata e io ne sono molto felice.

Quali sono i tuoi progetti in vista per l’estate, e quindi insieme al brano Babilonia?

Beh, tra qualche settimana uscirà un altro brano dal titolo Bandolero dal sapore estivo, reggaeton, accompagnato anche questo da un video. Stiamo solo aspettando che si stabilizzi un po’ la temperatura perché vorremmo realizzare un video più estivo, e quindi all’aperto… un qualcosa di diverso rispetto a Babilonia che, invece, abbiamo dovuto girare in studio date le restrizioni che sono state imposte negli ultimi mesi per via della pandemia da Covid. Sono in attesa, quindi, e dato che l’ascolto di Babilonia continua… attendiamo ancora un po’.

Pensi che il successo della canzone possa essere uno specchio riflesso del percorso fatto al Grande Fratello Vip?

Credo che ci sia stato un buon supporto da parte di questo mio percorso che è durato tanto, quasi sei mei. Il pubblico, in un certo qual modo, si è affezionato ai personaggi che abitavano nella casa, e questo vale anche per me. Quanto detto si va ad aggiungere al gradimento della mia canzone, quindi la vedo come una nota positiva (rimanendo in tema musicale).

Nella tua produzione musicale quanto c’è della ‘nuova Stefania’ che il pubblico del GF Vip ha imparato a conoscere?

Per quanto riguarda Babilonia in realtà nulla, perché è un brano che è stato composto prima della mia esperienza al Grande Fratello Vip. Allo stesso modo Bandolero era già in lavorazione, ma qui ciò che porto in più credo sia il mio approccio al pubblico, quindi molta più gratitudine e non solo… dato che il percorso fatto nel reality show mi ha permesso di avere anche un approccio con un pubblico diverso da prima, magari molto più giovane e che adesso sta ascoltando il mio brano.

In questi mesi ho avuto modo di sentire tanto affetto da parte delle persone e sarò felice di poterlo trasmettere a mia volta nel momento in cui andrò a presentare il brano, anche se nessuno di noi sa a cora cosa succederà nei mesi avvenire data la delicata situazione legata appunto alla pandemia.

Cosa ha ispirato, quindi, la canzone Babilonia?

Babilonia è stata ispirata da un senso di libertà, la voglia di trovare luoghi di divertimento… la grande voglia di tornare a fare un po’ di baldoria, non a caso si usa la metafora della città dei balocchi. Forse il lockdown dello scorso anno ha spinto me e Nartico, artista che ha scritto la canzone insieme a me, ci ha spinti a cercare la voglia di far festa liberamente come un tempo.

Nei giorni scorsi, inoltre, abbiamo avuto modo di vederti tornare di nuovo in Rai anni dopo le collaborazioni con l’emittente televisiva. Quali sono state le emozioni provate in quel momento?

Sono tornata in Rai ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, e per me è stato come ‘tornare a casa’. È stata una bella emozione fantastica.

Lo stesso Matano, infatti, ti ha detto “bentornata a casa”.

Alberto Matano è una persona fantastica, molto generosa, disponibile… quindi mi ha fatto davvero molto piacere questo suo “benvenuto” molto sentito, non posso negarlo.

Ma cosa ha pensato, invece, Tommaso Zorzi non appena ha ascoltato Babilonia?

Tommaso ha avuto modo di ascoltare Babilonia dentro la casa, ed è rimasto sorpreso come la prima volta che io stesso l’ho ascoltata. A lui è piaciuta molto ed è diventata un po’ una colonna sonora, inoltre, Tommaso ha anche ballato la canzone nella pubblicazione di alcune Stories pubblicate nella sua pagina Instagram.

Noi siamo stati una coppia di amici che si sono sostenuti l’un l’altro, anche se ognuno di noi ha poi fatto un percorso individuale come con altre persone… ma con lui è nato un rapporto speciale.

Cosa ti aspetta per il futuro: un percorso in musica o un ritorno in tv?

Io prima di entrare nella casa del Grande Fratello, dove non mi aspettavo di rimanere così tanto tempo, ma prima ancora di intraprendere questo percorso avevo già avuto modo di dichiarare come i progetti che avrebbero seguito il reality show sarebbero stati quelli di non avere, appunto, progetti. Mi sono fermata un attimo, come avevo anche spiegato in precedenza, per riprendere in mano ma mia vita, la mia famiglia… le mie cose personali.



Nella mia vita ho imparato a non avere molte aspettative, ma è chiaro che conservo dentro di me il desiderio di poter tornare a fare il mio mestiere che è quello della conduzione, e se dovesse succedere io ne sarò molto contenta. La musica, invece, continuerà a viaggiare in modo autonomo e che continuerà a fare perché è la parte gioiosa di me. Per la tv, comunque sia, vedremo perché ci sono in ballo dei progetti molto importanti.