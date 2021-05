Caterina Balivo sfoggia il bikini: addio ai costumi interi, perché li ha indossati per un periodo di tempo

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Di recente ha condiviso delle foto che la ritraggono in costume. Si tratta di un bikini che da tempo non indossava. Ecco il motivo di questa scelta.

Caterina Balivo sfoggia il bikini

Nata a Napoli il 21 febbraio 1980, Caterina Balivo è una conduttrice televisiva con un passato da modella. Il suo debutto è avvenuto in qualità di valletta accanto a Fabrizio Frizzi nella settima edizione di Scommettiamo che…?. Nel 2005 ha condotto con Paolo Brosio Linea Verde. Nel 2011 è stata scartata per la conduzione di Domenica In e Quelli che il calcio…(assegnate rispettivamente a Lorella Cuccarini e Victoria Cancello). Nel 2013 è tornata in televisione con il programma Detto fatto che ha lasciato per via della seconda gravidanza. Poi è stata chiamata per condurre Vieni da me, ma per l’ennesima volta ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per dedicarsi soprattutto alla famiglia. Anche se sta portando avanti altri progetti, è molto attiva sui social. Infatti di recente ha pubblicato delle foto che la mostrano costume. Non sono passate inosservate, soprattutto le parole riportate nella didascalia. Ecco il motivo.

“Bacino più largo dopo i parti? E allora?!?”

“Rotolini? Pancetta o panciona, smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!? W il bikini, meglio ancora se non segna come questo di Triumph, per giunta anche ecologico, realizzato con tessuti riciclati”. Nelle foto la Balivo si è mostrata senza filtri e make-up, ma in versione totalmente naturale. Si trova su una bellissima spiaggia e sorseggia un drink mentre è baciata dal sole. Ha voluto mettere in risalto le sue curve, dimostrando di accettarsi per come è. Apprezza l’immagine che lo specchio riflette, quindi ha lasciato il costume intero per indossare quello a due pezzi. Il post è stato pubblicato un giorno fa, ma molti sono stati i commenti che ha ricevuto: “Una donna quando è bella è bella…chili, non chili, pancia o non pancia…”, “La normalità! Ormai molta gente non è più abituata a vedere una donna nella sua normalità e naturalezza e tanti altri ancora. Ciò dimostra che è seguita da tantissimi utenti social. La Balivo è amata per la sua semplicità, infatti non teme di mostrarsi con la speranza di trasmettere un messaggio positivo.

“Non ce la facevo”

Caterina Balivo è convolata a nozze con Guido Maria Brera il 30 agosto 2014 a Capri. Non si sono sposati in chiesa, ma attraverso un rito civile. Dalla loro unione sono nati Guido Alberto e Cora. Durante il periodo della pandemia sono stati separati, ma non per un problema di coppia ed è stata lei a dare una spiegazione: “A maggio eravamo tornati in onda ma mio marito se n’è andato di casa: non poteva rischiare, per motivi suoi personali di salute, di essere esposto al contagio. Tre figli senza scuola, la diretta ogni giorno: non ce la facevo”. Non c’è stata nessuna crisi.

