Temptation Island, la coppia si è detta addio: in crisi dopo il reality

Oggi, venerdì 28 maggio, è giunta a termine l’edizione di Uomini e Donne. I fan di Maria De Filippi possono stare tranquilli perché a breve assisteranno alle vicende sentimentali delle coppie di Temptation Island. Purtroppo una di quelle che ha partecipato l’anno scorso ha annunciato la rottura definitiva. Ecco di che si tratta.

L’addio di una coppia di Temptation Island

Molte coppie decidono di mettersi in gioco nel reality delle tentazioni per testare il proprio amore. Alcune hanno superato quest’esperienza rafforzando il proprio rapporto mentre altre sono scoppiate. Anche quest’anno probabilmente al timone della condizione ci sarà il bravissimo Filippo Bisciglia che accompagnerà i partecipanti nel viaggio di sentimenti. Secondo delle voci di corridoio pare che nella prossima edizione due allievi del talent show Amici di Maria De Filippi potrebbe far parte del cast. Per il momento non è ancora arrivata la conferma, quindi in tanti stanno cercando di indovinare. In tanti hanno subito pensato a Deddy e Rosa mentre altri a Giulia e Sangio. Per scoprirlo non ci resta che attendere. Purtroppo da qualche ora due giovani, che sono entrati nel cuore dei telespettatori, hanno annunciato di essersi lasciati. Dopo un periodo di silenzio sono usciti allo scoperto, consapevoli che non ci sarà più un ripensamento. Si tratta di Nadia Chahar e Antonio Giungo.

“Per favore rispettate questo momento”

Nadia e Antonio si sono conosciuti durante una serata in discoteca. Per potersi vivere nella quotidianità, avevano deciso di puntare sulla convivenza. Hanno dovuto fare i conti con una bella differenza di età, dal momento che lei era più piccola di un paio di anni. Anche per questo motivo hanno avuto tanti problemi nell’affrontare la vita di coppia. Spesso Antonio si è lamentato con le tentatrici del fatto che lei non faceva nulla dalla mattina alla sera. Non lavorava e passava ore intere della giornata nel dolce far nulla. Nel frattempo lei si è avvicinata a un tentatore, ma non c’è stato nulla di compromettente. Infatti quando ci sono ritrovati davanti al falò, hanno deciso di uscire dal programma mano nella mano. Purtroppo a distanza di un anno si sono lasciati ed entrambi l’hanno comunicato tramite social. “Per favore rispettate questo mio momento no ed evitate di intasarmi i direct”, ecco le parole di Nadia. Da ciò si deduce che non ha voglia di parlarne. I follower, quindi, rispetteranno la sua volontà.

Il post di Antonio

Anche Antonio ha voluto lasciare un messaggio per i suoi follower: “Non giudico le persone dai loro errori, ma dalla loro voglia di rimediare”. A differenza di Nadia il ragazzo è stato più vago, ma molti hanno saputo interpretare ogni singola parola del post. I più ottimisti sperano che possano risolvere i loro problemi perché il loro percorso nei villaggi è stato lineare e rispettoso sotto certi punti di vista.

