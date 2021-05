Gianluigi Nuzzi, che titolo di studio ha il conduttore di Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi è al timone della conduzione del programma Quarto grado e da anni appassiona tanti italiani. La sua carriera fa invidia a molti. Ecco in cosa si è laureato per essere riuscito a svolgere il lavoro della sua vita.

La carriera di Gianluigi Nuzzi

Nato il 3 giugno 1969 nel capoluogo lombardo, Gianluigi Nuzzi è un conduttore televisivo e giornalista. Fin da piccolo aveva le idee ben chiare sul suo futuro, ovvero dedicarsi al giornalismo. Infatti all’età di 12 anni ha dato un contributo per il settimanale Topolino. Ha studiato presso il liceo scientifico Pascal a Milano. Successivamente ha collaborato con varie riviste e quotidiani, come il Corriere della Sera, Il Giornale e Panorama. E’ anche un eccellente scrittore, infatti è autore del ibro Vaticano S.p.A. che è stato tradotto in ben quattordici lingue. In un secondo momento ha scritto Metastasi, ovvero un libro sulla ‘Ndrangheta. Nel 2012 ha pubblicato Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI. Si tratta dell’ennesimo libro-inchiesta. L’anno dopo ha ottenuto il timone della conduzione di Quarto Grado in onda su Rete 4. Il successo è stato tale da dargli anche l’incarico di condurre Segreti e Delitti. Nel 2018 ha collaborato con il quotidiano La Verità e ha condotto una puntata di Avanti un altro! con Paolo Bonolis. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto.

Il titolo di studio e famiglia

Il conduttore ha frequentato il liceo scientifico nella sua città. Subito dopo si è voluto inserire nel mondo del giornalismo, quindi ha fatto una scelta mirata all’università. Nella vita privata, invece, è sposato con Valentina Fontana, la giornalista di Libero, Anna, Il Giornale. Dal 2014 è a capo di una società di comunicazione e pubbliche relazioni. E’ la VisVerbi s.r.l. che cura il personal branding di determinati giornalisti. Dal loro amore sono nati Edoardo e Giovanni. Essendo marito e moglie molto riservati, non si sa molto sulla loro vita di coppia. Condividono la passione per il giornalismo, in quanto rappresentano un sostegno l’uno per l’altra. E’ questo ciò che rende il loro rapporto solido e compatto.

Curiosità sul conduttore

Sul volto del conduttore è visibile una cicatrice che risale all’anno 1998. Si trovava in vacanza in Grecia. Ha avuto uno scontro frontale con una jeep mentre era alla guida di un motorino. E’ stato tanti mesi in ospedale, ma per fortuna è tornato alla vita di sempre. Dopo un anno ha guidato nuovamente un mezzo a due ruote. Inoltre sui social tempo fa circolava uno scatto della sua giovinezza. Aveva una folta chioma, ma non ha mai perso il fascino. Infatti le italiane che lo seguono da sempre sostengono che con il passare degli anni non fa altro che diventare ancor più affascinante. Il merito è anche del suo ampio bagaglio culturale.

