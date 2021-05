Marracash ed Elodie: dove vive la coppia, casa da sogno

Elodie ha raggiunto l’apice del successo grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Da tempo fa coppia con il collega Marracash. I due hanno deciso di andare a convivere fin da subito. Ecco le foto della loro bellissima casa.

Elodie e Marracash, due artisti d’eccezione

Elodie ha cercato di ottenere la popolarità partecipando a un provino del programma canoro X-Factor. Tuttavia il vero trampolino di lancio è stato Amici nel 2015, nonostante non abbia portato a casa il montepremi. Si è rimboccata le maniche e ha lavorato sodo al punto tale da essere una delle cantanti più note del mondo della musica italiana. Grazie al videoclip della canzone Margarita ha conosciuto Marracash. Essendo entrambi molto impegnati con il lavoro, hanno optato per la convivenza. In questo modo c’è la possibilità di viversi di più nella quotidianità. Non tutti sanno com’è il loro nido d’amore. E’ semplicemente fantastico.

Semplicità e buon gusto

Nonostante Marracash ed Elodie siano dei personaggi pubblici, tendono a condividere poco della propria vita privata sui social. Tuttavia grazie ad alcuni scatti è possibile avere un’idea della loro casa. In alcune foto della cantante, si può intuire che è immersa nel verde ed è molto illuminata grazie alla luce del sole. Le finestre sono grandi al punto tale da poter ammirare le bellezze che offre il mondo circostante. I follower più attenti hanno notato che anche nel salotto prevale il colore bianco, sinonimo di sobrietà ed eleganza. Del resto sono i tratti caratteristici di Elodie. Nel salotto c’è un tavolino di legno che introduce un tocco di originalità in un ambiente dove prevalgono il bianco e il nero. Non è chiaro se il bagno sia grande, ma in base al selfie fatto davanti a uno specchio, si può intravvedere il lavandino sul lato destro e su quello sinistro un armadio con le ante scorrevoli. Infine in fondo c’è la camera da letto. Arredata con gusto, colma di specchi con il trionfo di colori chiari. Tutti concordano nel dire che la loro dimora è bella, semplice e luminosa.

Una scelta inaspettata

Di recente Elodie è andata a vivere da sola nel cuore del capoluogo lombardo. Nelle sue Instagram stories non c’è l’ombra del fidanzato, ragion per cui si è scatenato il gossip. Molti credono che la crisi sia di nuovo tornata a tormentare la coppia. In realtà non è assolutamente così. È stata lei in persona a spiegare il motivo della sua decisione. I fan sanno che anche a causa della pandemia sono stati costretti ad andare a convivere, ma spesso ci sono state delle discussioni. Del resto entrambi si definiscono delle persone dal carattere forte, quindi si sono allontanati per salvaguardare il proprio rapporto. La decisione è stata presa di comune accordo, dunque non c’è nulla di cui preoccuparsi.

