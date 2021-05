Barbara D’Urso sostituita la Domenica: spunta il nome della prof di Amici

Numerosi saranno i cambiamenti in arrivo nella prossima stagione televisiva Mediaset: uno di questi riguarda il futuro di Barbara d’Urso, la cui esclusione dalla domenica pomeriggio di Canale 5 viene data per cosa certa.

Barbara D’Urso dice addio a Domenica Live? A quanto pare la conduttrice deve salutare l’affezionato pubblico da cui è stata seguita fino a questo momento: lo ha fatto durante l’ultima puntata del suo contenitore domenicale.

La presentatrice, diversamente dagli altri anni, non ha dato appuntamento a settembre, ma ha anticipato ai telespettatori di tenersi pronti a ricevere notizie che la riguardano a proposito di tanti progetti.

Barbara D’Urso, addio a Domenica Live: pronta la sostituta per un nuovo programma di intrattenimento

Intanto, dietro le quinte dei palinsesti Mediaset, sarebbe già stata individuata la possibile sostituta della D’Urso nella domenica pomeriggio di Canale 5. Barbara ha lasciato quindi intendere che non ci sarebbe stato un suo ritorno a settembre a fare compagnia al pubblico con il consueto appuntamento che ha scandito i fine settimana della rete ammiraglia Mediaset. Come mai è stata presa la decisione di chiudere Domenica Live? La causa va ricercata negli ascolti di quest’anno, che non sono stati così brillanti. La media della trasmissione, che si è dovuta scontrare con la Domenica In di Mara Venier su Rai 1, è stata inferiore ai due milioni di spettatori con uno share che oscillava tra il 9 e l’11%.

Numeri molto bassi che hanno determinato anche la chiusura del talk show serale di Barbara D’Urso, Live – Non è la D’Urso, sostituito in prime time da Avanti un altro di sera condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Sembrerebbe che lo spazio domenicale sia destinato ad un volto molto amato del piccolo schermo che ha già avuto esperienza nel passato alla conduzione di uno show di intrattenimento del fine settimana. Si tratta della showgirl Lorella Cuccarini, protagonista dell’enorme successo di Buona Domenica negli anni ’90, quando al suo fianco c’era Marco Columbro.

Chi sarà la nuova signora della Domenica Mediaset: ecco l’amatissima showgirl

Dopo l’esperienza in Rai, Lorella è tornata a casa Mediaset chiamata da Maria De Filippi come insegnante di danza nella scuola di Amici, dove i suoi scontri con Alessandra Celentano hanno caratterizzato un’edizione molto seguita dal pubblico: terminata quest’esperienza la Cuccarini è pronta a cimentarsi in una nuova avventura. La showgirl ha tutte le carte in regola per condurre questo genere di trasmissione in modo impeccabile: l’abbiamo già vista alla prova con Domenica In e La Vita in diretta, dove è emersa la sua professionalità anche nel trattare argomenti legati a casi di attualità e cronaca nera.

In attesa di sapere quali saranno i nuovi progetti di Barbara D’Urso che prenderanno forma e se sarà proprio la Cuccarini a sostituirla, le due protagoniste della televisione italiana si godono le vacanze, momenti di relax che condivideranno con i follower sui rispettivi profili Instagram.