Verissimo, le interviste del 29 maggio: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Ad un passo dall’estate cresce l’attesa per le nuove puntate di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin: la conduttrice ha in serbo una sorpresa molto gradita per il pubblico che adora il suo modo elegante e raffinato di intervistare e mettere a proprio agio gli ospiti.

Sabato 29 maggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo: come ogni settimana arriva il momento di scoprire quali saranno gli ospiti di Silvia Toffanin e quali argomenti verranno toccati dalle sue emozionanti interviste.

Tutti sintonizzati alle ore 16 su Canale 5 per l’appuntamento fisso con il contenitore di approfondimento che scopre di più sul mondo dei vip raccontandone segreti, progetti e tappe salienti della carriera.

Anticipazioni Verissimo puntata del 29 maggio: le storie dei vip raccolte da Silvia Toffanin

La puntata di domani sarà diversa da quelle a cui siamo abituate: il 29 maggio, infatti, comincia il format Verissimo – Le storie. Il pubblico di Mediaset resterà in compagnia delle più belle interviste realizzate da Silvia Toffanin in questa stagione. Non solo: oltre ai momenti salienti della stagione in corso ci sarà spazio per contributi inediti e per tante sorprese. Quali saranno le interviste che andranno in onda domani su Canale 5? Ecco le sorprese che ha in serbo Silvia per il suo affezionato pubblico.

Tra le interviste inedite che colpiranno i telespettatori ci saranno quelle di Shaila Gatta e Mikaela Neaze: le due splendide veline di Striscia La Notizia parleranno di sogni realizzati, di progetti futuri e anche della loro vita privata, intorno alla quale c’è sempre molta curiosità. Ci sarà spazio anche per la riproposizione dell’intervista alla coppia formata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli: un amore solido che dura da anni grazie al sostegno reciproco e agli obiettivi comuni. I due sveleranno il segreto di un rapporto così longevo, segnato anche da numerose difficoltà affrontate insieme.

Verissimo omaggia Carla Fracci: l’intervista all’étoile italiana

Ci saranno anche due protagoniste assolute della musica italiana, Iva Zanicchi e Orietta Berti: curiosi di scoprire i segreti mai rivelati di due donne così importanti nel panorama dello spettacolo italiano? Grazie a questo nuovo format scelto dalla Toffanin i telespettatori potranno rivedere l’intervista a Belen Rodriguez nella quale la showgirl argentina ha raccontato di aver ritrovato l’amore e la voglia di essere nuovamente mamma con Antonino Spinalbese. E poi la gradita messa in onda dell’intervista a Demet Ozdemir, amatissima protagonista della serie tv di Canale 5, DayDreamer.

Immancabile, poi, l’omaggio a Carla Fracci. Nella puntata di domani di Verissimo andrà in onda l’intervista alla ballerina raccolta lo scorso gennaio. Uno spazio tutto dedicato all’étoile della Scala che è scomparsa giovedì 27 maggio, lasciando un grande vuoto nel mondo della danza italiano e mondiale. Verissimo- Le storie continuerà a tenere compagnia ai telespettatori prima delle tanto meritate e agognate vacanze e in attesa della nuova stagione di Verissimo, con nuove entusiasmanti interviste in programma per il prossimo palinsesto televisivo.