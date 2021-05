Ballando con le stelle, rivoluzione in vista: conferme e clamorosi addii

Tutte le novità della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”: ecco cosa bolle in pentola.

“Ballando con le Stelle”, il fortunato show televisivo in onda dal 2005 in prima serata su Rai 1, continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Dopo che la quindicesima edizione, inizialmente prevista per la primavera del 2020, è stata rimandata a causa della pandemia del COVID-19 andando in onda dal 19 settembre al 21 novembre 2020, i fan non stanno più nella pelle e aspettano con ansia la nuova stagione del programma condotto da Milly Carlucci con la straordinaria partecipazione di Paolo Belli.

L’edizione 2021 di “Ballando con le Stelle”

Nel corso degli anni, lo show dedicato al ballo ha raccolto il favore del pubblico, raggiungendo talvolta anche i 6 milioni di telespettatori. Tutto merito del format avvincente, della bravura della conduttrice, ma anche delle sfide sempre più complesse, nonché del grande e affascinante potere della musica. Sull’edizione 2021 c’è ancora molto mistero, ma i fan sono già riusciti a raccogliere i primi indizi che rivelano come sarà la prossima stagione del programma.

Le prime anticipazioni

La data precisa dell’inizio della trasmissione non è ancora nota. Quel che è certo è che “Ballando con le Stelle” partirà in autunno e andrà in onda sempre il sabato sera in prima serata su Rai 1. Confermata anche la conduzione di Milly Carlucci, accompagnata da Paolo Belli. Mistero anche sul numero esatto di puntate che comporrà il programma, ma sta di fatto che sarà un’edizione ricca di esibizioni e colpi di scena, come sempre in casa Rai.

Il cast

Resta ancora ignoto il cast di “Ballando con le Stelle”. La redazione di Rai 1 sta ancora valutando tutte le possibili proposte ed è alla ricerca di nuovi volti. Dopo l’addio di Simone Di Pasquale, ballerino storico del programma, tutti gli altri maestri dovrebbero essere riconfermati: Samuel Peron, Raimondo Todaro, Stefano Oradei, Vera Kinnunen, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Maykel Fonts, Luca Favilla, Marcello Nuzio, Lucrezia Lando. Nulla toglie che a questi potrebbero aggiungersi altri professionisti.

Novità sull’anti-giuria

Stando alle voci, ci sarebbero alcuni cambiamenti in atto tra l’anti-giuria. Pare che l’opinionista Alberto Matano abbia deciso di dire addio a “Ballando con le Stelle”. Discorso diverso per Rossella Erra e Gianni Ippoliti, che dovrebbero essere riconfermati.

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle, Maria De Filippi punta Todaro ad Amici: la reazione di Milly Carlucci

L’addio di Guillermo Mariotto

Ma la novità più importante in vista riguarda la giuria. Mentre Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli dovrebbero tornare ad occupare il loro posto di giurati, si vocifera che Guillermo Mariotto abbia deciso di abbandonare “Ballando con le Stelle”. Il noto stilista e personaggio televisivo venezuelano naturalizzato italiano, ospite fisso della trasmissione da ben 15 anni, sembrerebbe aver optato per un anno sabbatico lontano dal piccolo schermo. Secondo i rumors, l’idea sarebbe quella di tornare a dedicarsi attivamente alla sua prima passione. Guillermo Mariotto, infatti, si è occupato di alta moda fin da giovane, divenendo direttore creativo della Maison Gattinoni. Affiancato da un ufficio formato da giovani stilisti e disegnatori, Mariotto cura personalmente le linee del marchio: maglie, camicie da uomo, jeans, prêt-à-porter, accessori, sino al design delle bottiglie di una linea di profumi.