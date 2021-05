Valentino Rossi, yacht di lusso per il campione: è lungo quasi 27 metri, quanto costa

Valentino Rossi sta vivendo un periodo sotto pressione: le continue modifiche alla moto, il rapporto con Michelin, gli anni che passano e l’insistenza dei fan adoranti. Sarà per questo motivo che il pluricampione del motociclismo ha deciso di andare a schiarirsi le idee in mare? Ecco quanto costa il suo yacht di lusso

Sempre amato dai fan

Dall’asfalto duro e rovente alle onde fresche del mare blu. E’ il salto di Valentino Rossi, il quale per le prossime vacanze estive, ha deciso di andare a navigare. E con che barca! Adorato dai fan, a 42 anni suonati la Star del MotoGP e non solo, non brilla più come una volta.

Rossi gareggiando nelle retrovie non è sostanzialmente mai inquadrato dalle telecamere televisive, ma continua ad essere amato dai fan, come il primo giorno.

Lo Yacht di Valentino Rossi

Il nuovo yacht di Valentino Rossi, di cui la consegna ufficiale era prevista in questo mese, dopo le prove tecniche e le ultime fasi dell’allestimento, ha numeri che tolgono il fiato: 27 metri di lunghezza per 4,5 milioni di euro, secondo un’indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport. Si tratta di un Sanlorenzo X88 con cui il campione di MotoGP, Valentino Rossi si appresta a godersi le vacanze estive, chissà, magari anche per riflettere sul suo futuro.

4,5 milioni di euro per la versione standard ma a quanto pare, il motociclista avrebbe scelto alcuni optional e soluzioni custom che dovrebbero aumentarne il prezzo. Il Sanlorenzo X88 è una barca adatta alle lunghe navigazioni e appartiene alla generazione Crossover che mira allo spazio a bordo. Come dimostra la sua enorme piattaforma di poppa, utile per accogliere ogni tipo di tender. Sull’ ybridge non è posizionata la plancia di comando proprio per rendere il ponte più spazioso possibile.

LEGGI ANCHE ———–>Valentino Rossi su Francesca Sofia Novello: “Ci siamo trovati, è la mia spalla”

Tanto spazio, tanto lusso

Le sue misure sono notevoli: lungo 26,7 metri fuori tutto e largo 7,20 metri è un tipo di yacht pensato proprio per navigare ed esplorare. Questo è possibile anche grazie ad un serbatoio da 9.300 litri di carburante. Insomma, lo yacht di Valentino Rossi è stato creato per vivere il mare al massimo.

LEGGI ANCHE ———–>Avete mai visto il fratello di Valentino Rossi? Pilota di Moto Gp come lui

Il pescaggio a pieno carico è di circa 1,70 metri. Come se non bastasse questa caratteristica da explorer si unisce all’eleganza che caratterizza i Sanlorenzo. E sotto l’aspetto che più accomuna la barca al suo proprietario? Quanto è la sua velocità massima? 23 nodi, spinto da tre Volvo Penta IPS 1050 da 800 cavalli l’uno. A bordo possono essere ospitate fino a 8 persone, oltre ai tre posti per l’equipaggio.