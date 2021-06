Elisa Isoardi ci ripensa, appello all’ex fidanzato Matteo Salvini: “Chiamami se…”

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Da poco ha concluso la sua esperienza in Honduras, ma per la gioia dei fan è sempre presente nel piccolo schermo. In un programma televisivo ha fatto delle dichiarazioni su Matteo Salvini, il suo ex fidanzato. Ecco che cosa ha detto.

Elisa ci ripensa sull’ex fidanzato

Elisa Isoardi sull’isola è stata definita una sorta di leader naturale dal compagno d’avventura Gilles Rocca. Infatti tutti erano concordi nel dire che sapeva dire le cose in modo garbato senza prevalere con prepotenza sugli altri. Ha ottenuto anche l’appellativo di amazzone perché accettava ogni tipo di sfida senza alcun timore. Il suo percorso è giunto al termine dopo aver subito un piccolo incidente col fuoco. Adesso si limita a recarsi nello studio con gli altri ex naufraghi tornati in Italia e commenta con la solita eleganza le dinamiche del gruppo. È considerata una delle donne più belle della nostra televisione, sicuramente un vanto per fa parte della sua vita. La penserà così anche Matteo Salvini, il quale è stato senza volerlo di un simpatico siparietto. Ecco cosa è successo.

“Chiamami se sei diventato così”

In pratica giovedì 20 maggio è andata in onda una puntata del programma Venus Club condotto da Lorella Boccia. Tra gli ospiti c’erano Bettina Zagnoli, Ester Viola ed Elisa Isoardi. Erano presenti anche Mara Maionchi e Iva Zanicchi che dal loro tavolino hanno commentato tutto ciò che è accaduto nello studio. Durante la serata Lorella ha mostrato una serie di foto inerenti alla vita della donna. È stato menzionato anche l’ex fidanzato Matteo Salvini. Sono stati insieme per anni e spesso sono finiti su tutte le riviste scatenando il gossip. Purtroppo le loro strade si sono separate. Se lui si sta dedicando all’attività politica, lei si è messa alla prova in vari programmi come Ballando con le Stelle e L’isola dei famosi. Lorella le ha mostrato delle immagini dell’ex, ma con un fisico scolpito. Si trattava di un fotomontaggio, però Elisa è stata allo scherzo e ha commentato con testuali parole: “Chiamami se sei diventato così”. Inevitabili sono stati i commenti simpatici e gli applausi.

“Quando siamo tanto, si soffre tanto”

In una puntata di Verissimo Silvia Toffanin ha avuto modo di intervistare Elisa. Ha parlato a ruota libera della sua relazione: “Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita. Dopo tre anni, solo ricordi belli però ci sono voluti tre anni per metabolizzare…Quando si ama tanto si soffre tanto”. Anche se si sono lasciati, non hanno mai nascosto di avere affetto reciproco. Non ci sarà un ritorno di fiamma, a meno che Salvini non prenda davvero il telefono per chiamarla in seguito a quanto detto a Venus Club.

