Antonella Clerici furiosa: “Spero di non vederla in nessuna trasmissione”

Antonella Clerici si scaglia contro la donna che sul volo Ibiza-Milano ha violato le norme anti-Covid.

Dopo più di anno di pandemia da Covid-19, finalmente sembra intravedersi la fine di un incubo durato fin troppo. Grazie alla campagna vaccinale che va avanti senza sosta, tra non molto potremo dire addio a regole e restrizioni, riprendendo in mano la libertà a cui fino ad ora ogni cittadino ha dovuto rinunciare. Questo momento, però, non è ancora giunto: il coronavirus continua a circolare tra la popolazione mondiale e l’andamento epidemiologico cambia in funzione del comportamento dei singoli e dell’impegno individuale a rispettare le regole a cui ormai siamo abituati.

Cosa è accaduto

Una responsabilità che, tuttavia, non tutti riescono a riconoscere e che non di rado sfocia in atteggiamenti di ostilità nei confronti di chi, invece, è ben conscio dei propri doveri come parte di una comunità. È quello che è successo pochi giorni fa sul volo in partenza da Ibiza e diretto a Milano. Il ritorno da quella che per gran parte dei passeggeri è stata una vacanza, si è trasformato in un ricordo tutt’altro che piacevole: una donna a bordo dell’aereo, infatti, ha violato tutte le norme anti-covid rifiutandosi di indossare la mascherina in modo corretto e mettendo a rischio sia la sua salute che quella degli altri.

La reazione della donna

Inizialmente, alcuni dei passeggeri hanno invitato la donna a coprirsi adeguatamente il naso e la bocca, ma lei ha completamente perso il controllo, iniziando ad insultare e ad attaccare anche fisicamente una passeggera che le aveva consigliato di indossare la mascherina per scongiurare il pericolo di contagio in un ambiente chiuso come quello di un aereo.

L’intervento del personale

Ma non c’è stato verso. Il comportamento della donna ha reso necessario l’intervento degli assistenti di volo, che hanno cercato di ristabilire l’ordine e la calma. La donna, però, ha iniziato ad attaccare verbalmente anche il personale di bordo, rifiutandosi ostinatamente di rispettare le regole contro la diffusione del virus.

Il video sul web

La questione si è protratta anche dopo l’atterraggio. La donna protagonista della vicenda ha minacciato di intraprendere azioni legali contro tutti quelli che avevano filmato la scena a bordo, diffondendo sulla rete un video che è diventato virale in poche ore.

Il post di Selvaggia Lucarelli

L’accaduto ha smosso tutto il mondo del web, arrivando fino a volti noti dello spettacolo e del giornalismo italiano. Selvaggia Lucarelli, ad esempio, ha postato il video sul suo profilo Instagram, commentando: “Se ci fossi stata io, mi spiace dirlo, ma ci saremmo schiantati tutti. Specialmente se mi avesse toccato I CAPELLI in quel modo. Cioè, ma scherziamo. P.s. Notare l’ultimo video in cui risulta essere ancora a piede libero 🙂 #ryanair #nomask”

Il commento di Antonella Clerici

Il contenuto ha suscitato la reazioni di tantissimi utenti, tra cui Antonella Clerici. La nota conduttrice televisiva ha scritto: “Spero di non vederla in nessuna trasmissione. Che la giustizia proceda e che scenda l’oblio su cotanta ignoranza”, invitando, in questo modo, a non dare visibilità alla donna protagonista della vicenda.