Ilary Blasi, ve la ricordate Letterina di Passaparola? Ecco com’era: la trasformazione

Aveva solo poco più di 20 anni quando Ilary Blasi è apparsa nel programma Tv Passaparola su Canale 5, nelle vesti di Letterina. Da quel periodo, (primi anni 2000) la bellissima bionda con il viso e angelico e gli occhi azzurri che ha conquistato il cuore di Francesco Totti, è molto cambiata. Ecco la sua trasformazione

Dopo Passaparola la notorietà

Oggi è la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2021: Ilary Blasi da quando è apparsa nei stacchetti di Passaparola come Letterina, ne ha fatta di strada! La sua carriera ha iniziato un’ascesa straordinaria. Anche il suo aspetto ha subito un cambiamento: da quando ballava nel programma di Gerry Scotti assieme alla sua amica Silvia Toffanin, Ilary Blasi ha modificato il suo stile, ma è cambiata anche a livello estetico. Molti si chiedono se ciò è dovuto solo semplicemente al trascorrere degli anni. Vi ricordate com’era?

Dopo aver fatto la Letterina a Passaparola, per Ilary Blasi è arrivata la notorietà. Nonostante non fosse nuova al mondo dello spettacolo, perchè come sappiamo la moglie di Francesco Totti, da piccolina è stata la protagonista di diversi spot televisivi. Ha fatto anche l’attrice per il grande schermo, all’età di 5 anni, in una piccola parte della pellicola di Franco Amurri e in altri film: il pubblico l’ha adorata all’istante.

I cambiamenti di Ilary Blasi

Ha posato nuda per un calendario e ha vinto la fascia di Miss Cinema Lazio, prima di approdare sul palco di Miss Italia nel 1999. Dal 2000 al 2002 inizia a partecipare a molti casting, anche se però hanno tutti esito negativo. Tranne quello di Passaparola: la giovane Ilary viene così scritturata per il programma e da quel momento inizia la sua meravigliosa carriera.

LEGGI ANCHE ———–>Ilary Blasi, che dieta segue per essere in forma: dopo tre gravidanze mangia così

Diventata famosa, la Blasi comincia a vestire il ruolo di testimonial di una varietà di prodotti: lingerie, creme solari e tanti altri. Partecipa anche allo spot televisivo di Vodafone. Dal 2007 diventa inoltre conduttrice de Le Iene. La sua vita sentimentale è una bellissima favola d’amore che consociamo tutti. Salita all’altare con Francesco Totti nel 2005, Ilary oggi è mamma di tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

LEGGI ANCHE ———–>Ilary Blasi stizzita dalla concorrente | Tensione all’Isola dei Famosi, ‘entra la chirurgia estetica

Dal 2002 ad oggi Ilary Blasi è cambiata molto: oggi ha i lineamenti più marcati. Ha sempre avuto gli zigomi pronunciati anche se ultimamente è stata pesantemente criticata a causa dei presunti ritocchini. C’è chi dice che abbia eseguito sul volto un intervento di blefaroplastica per non parlare delle sue labbra, naturalmente carnose, oggi decisamente più gonfie. Ma sarà davvero così? Oggi Ilary Blasi è sempre bellissima e ama sfoggiare look audaci e sensuali.