Qui solo un ragazzo, oggi protagonista de Il Paradiso delle Signore: lo riconoscete?

Il Paradiso delle Signore ha dato la possibilità agli attori di cavalcare l’onda del successo. Il merito è senza dubbio della storia avvincente che garantisce ascolti altissimi. Il ragazzo della foto presta il suo volto a uno dei personaggi principali. Molti telespettatori hanno capito di chi si tratta.

Oggi protagonista de Il Paradiso delle Signore

Il ragazzo in foto non è altro che il bravissimo attore Roberto Farnesi. Nonostante lo scatto risale a qualche anno fa, tutti sono concordi nel dire che il suo fascino non ha risentito dello scorrere del tempo. Nato a Navacchio il 19 luglio 1969, si è trasferito a Firenze per frequentare la Scuola di Cinema Immagina. Il suo esordio è avvenuto grazie ai fotoromanzi e in un secondo momento ha ottenuto dei ruoli in alcuni film. Il primo è stato Una donna in fuga di Roberto Rocco. Ha anche partecipato alla nona edizione di Ballando con le stelle accanto alla ballerina Samanta Togni. Come se non bastasse nel suo curriculum c’è anche uno spot pubblicitario della Barilla e un videoclip del singolo Guardati dentro della cantautrice Alexia. Dal 2018 presta il suo volto a Umberto Guarnieri. Nella foto, con effetto bianco e nero, Farnesi ha i capelli lunghi e scuri, uno sguardo intrigante, una sigaretta e una parte del petto scoperto. Nella didascalia ha ironizzato scrivendo: “Ma certo che è una foto recente…perché?!”. “Tanto eri bello da giovane tanto se bello ora con in più il fascino dell’uomo brizzolato”, questo è uno dei tanti commenti che ha ricevuto. Adesso si presenta davanti alle telecamere con i capelli brizzolati, ma a prescindere da ciò è sempre considerato uno degli uomini più belli della televisione italiana.

“Ne vedrete delle belle”

Nel telefilm della Rai Farnesi interpreta il personaggio del cinico banchiere. Potrebbe essere responsabile della morte del marito di Adelaide, ma per adesso è ancora tutto avvolto nel manto del mistero. A partire dal 31 maggio sono iniziate le riprese della sesta stagione. L’attore ha pubblicato sul profilo Instagram un video dove ha annunciato l’avvio delle riprese. Non si è sbilanciato, però ha fatto capire che le storie del grande magazzino milanese riserveranno tanti colpi di scena. “Guarnieri is back con un nuovo look”, ecco cosa ha riportato in un altro post. Così facendo non fa altro che alimentare la curiosità dei fan.

Curiosità sull’attore

Non tutti sanno che Roberto Farnesi abbastanza superstizioso nella vita. Non a caso ha con se tre oggetti che considera dei portafortuna: “Ho una croce al collo che mi aveva regalato mia madre è un anello che era sempre al dito di mio padre”. Poi in un secondo momento la compagna Lucya Belcastro gli ha regalato una piccola ancora: “Questi oggetti per me sono uno scudo contro le avversità”. I suoi portafortuna pare che siano serviti, dal momento che è stato confermato per la sesta stagione.

