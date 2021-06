Grande Fratello Vip, fuori la Elia | È ufficiale | Signorini ha scelto lei

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha riscosso un grande successo e il merito è stato senza dubbio dei concorrenti che si sono messi in gioco dall’inizio alla fine. Nella prossima edizione ci saranno delle novità. Antonella Elia, per esempio, sarà sostituita nel ruolo di opinionista. Ecco colei che prenderà il suo posto secondo i rumors.

Grande Fratello Vip, fuori la Antonella Elia

Antonella Elia è una delle donne più note del mondo dello spettacolo italiano. Spesso è stata protagonista di alcuni reality, come L’Isola dei Famosi, Temptation Island e il Grande Fratello Vip. Per via del suo carattere esuberante e della forte personalità, si è scontrata con alcuni compagni di avventura sia sull’isola che nella casa più spiata d’Italia. Basta ricordare le liti con Aida Yespica e Valeria Marini. Anche nel ruolo di opinionista ha dato del filo da torcere a tante persone. I telespettatori ricorderanno soprattutto dello scontro verbale che ha avuto con Samantha De Grenet. Non sono mancate le polemiche sul web dal momento che ha criticato l’aumento del peso senza tener conto dei problemi di salute abbastanza gravi della gieffina. E’ stata accusata addirittura di body shaming. Sicuramente ha fatto molto parlare di sé, ma nella prossima edizione pare che non ci sarà. Infatti accanto a Pupo vedremo un’ex partecipante della sua stessa edizione. Ecco chi è: una bellissima dai capelli biondi e un fascino indescrivibile.

Al suo posto ci sarà lei

Secondo i rumors al suo posto potrebbe esserci Adriana Volpe nella sesta edizione. Lei era una delle preferite del pubblico italiano, ma ha interrotto il suo percorso a causa di un problema familiare. Erano i mesi in cui è scoppiata la pandemia, quindi è stato vissuto dai concorrenti in modo diverso quest’esperienza. Si è avvicinata ad Andrea Denver, però non è stata la loro amicizia la causa del suo allontanamento dal marito. Adesso conduce il programma Ogni mattina in onda su Tv8. Anche se gli ascolti non sono stati brillanti, lei è sempre stata molto fiduciosa in una rivalsa. Per quanto riguarda la sua presenza al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini tace sull’argomento. Al suo posto ci ha pensato il settimanale Vero che ha parlato di questa sostituzione come una notizia certa.

Possibili concorrenti del reality

La produzione sta già cercando di individuare i possibili concorrenti che entreranno nella casa. Sembra che si stia cercando di inserire nel cast personaggi di spicco del mondo dello spettacolo come Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Jasmine Carrisi e anche Martina Miliddi. Quest’ultima è nota per essere stata un’allieva di Amici 20 che si è concluso da poco con la vittoria della ballerina Giulia Stabile. Da poco si è mostrata sui social con Raffaele Renda mentre nel talent show era legata ad Aka7even. Sicuramente la sua storia appassionerà i telespettatori. Insomma per ora sembra che le cose stiano andando per il verso giusto.

