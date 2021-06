Grande Fratello Vip, cosa fa oggi Francesco Oppini: nuova vita dopo il reality

Francesco Oppini è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2020, ma di cosa si occupa l’uomo al di fuori dello show? Scopriamolo.

Figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, per Francesco la partecipazione al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini non è stata l’unica apparizione televisiva, infatti l’uomo aveva già preso parte nel 2004 al reality show La Fattoria.

Esperienze televisive

Nonostante le origini, sembra che Francesco non abbia mai voluto far parte del mondo dello spettacolo, infatti lui stesso ha spesso ribadito di aver preso parte ai reality show sopracitati semplicemente per mettersi in gioco e provare delle nuove esperienze. Al di fuori del piccolo schermo, Oppini junior di dedica alle sue più grandi passioni: lo sport e le auto. L’uomo, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip è stato parte del cast di Tiki Taka – show dedicato al mondo del calcio condotto da Pierluigi Pardo – come opinionista. Inoltre ha anche all’attivo diverse collaborazioni con tv e giornali come commentatore sportivo. In particolare da diversi anni è impegnato con 7 Gold nel programma Diretta Stadio.

Lavoro

Francesco è anche impegnato nel settore automobilistico. Infatti dopo aver iniziato a lavorare come venditore di auto in una concessionaria, ha deciso di mettersi in proprio dando vita alla Oppy Cars, autoconcessionaria di sua proprietà a Milano.

LEGGI ANCHE—>Francesco Oppini, la nuova dimora dell’ex gieffino: “160 m di casa, terrazzo e giardino nel cuore di Milano”

Vita Privata

Dal punto di vista sentimentale, Francesco è impegnato dal 2018 con Cristina Tomasini, conosciuta nell’ambiente lavorativo delle automobili. I due sembrano essere molto affiatati infatti spesso Oppini ha condiviso scatti in compagnia della sua dolce metà dedicandole delle bellissime frasi d’amore. La donna sembra tenere molto alla propria privacy, tanto che le informazioni disponibili su di lei sono decisamente poche.