Raffaella Carrà ultime notizie: dove vive, patrimonio, vita privata, compagno, malattia

Una celebrità del mondo dello spettacolo italiano, nonché una delle più complete artiste perché cantante, ballerina, presentatrice e attrice amata nel Bel Paese e all’estero: ecco Raffaella Carrà e tutte le ultime notizie relative alla sua vita.

La piccola Raffaella Carrà, all’anagrafe Raffaella Maria Roberta Pelloni, classe 1943 è nata già con il talento nel sangue tanto che il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale a quando aveva solo otto anni, arrivando sul set di I compagni di Mario Monicelli e Il colonnello Von Ryan a Hollywood, al fianco di Frank Sinatra.

La showgirl, quindi, si è affermata in un periodo storico in cui la donna, nel mondo del lavoro, non era ancora molto indipendente dimostrando, così, grande determinazione e intraprendenza: Raffaella Carrà, artista completa, è diventata il simbolo di tutte le donne che, tra bravura e talento, sono riuscite a farsi spazio nella carriera, raggiungendo le vette più alte.

Tanto amata dal pubblico italiano, e non solo, sveliamo qualche curiosità sulla vita privata di Raffaella Carrà.

La vita privata di Raffaella Carrà: ecco dove vive e qual è il suo patrimonio

La talentuosa Raffaella Carrà si gode i suoi momenti di relax in una dimora di lusso, a Roma, in uno dei quartieri vip della Capitale. Vigna Clara, più precisamente dalle parti di Corso Francia, a metà tra Villa Fleaming e Via Cassia, c’è la bellissima casa della showgirl, arredata in modo elegantissimo e di lusso.

Nonostante tutto, la Carrà ha sempre cercato di mantenere alta la privacy, dimostrandosi restia a mostrare l’interno della sua dimora: solo in un video pubblicato su Instagram in cui l’artista da il buongiorno ai suoi follower, si può scorgere una parte dell’arredo.

Inoltre, però, Raffaella Carrà ha una seconda dimora: una villa immersa nel verde della Toscana, in una zona residenziale vip, dal nome Villa Di Cala Piccola.

Quanto guadagna Raffaella Carrà? Questa la domanda che molti si pongono. Qualche anno fa, secondo i rumors, l’artista veniva collocata tra i ‘paperoni’ d’Italia, anche se il suo patrimonio non può essere quantificato in modo preciso. Tanti anni fa, di fronte alle illazioni di chi parlava di cifre da capogiro per la Carrà, lei stessa aveva ben replicato: “Sicuramente guadagno bene ma il mio è un duro lavoro” aveva detto la bravissima showgirl: ” Il mio cosiddetto mega-contratto? Se sapessero quanto pago di tasse! E il rischio dove lo mettono? Mi rimbocco le maniche e cerco di attirare i telespettatori nei programmi serali” aveva sottolineato la Carrà. Come darle torto?

Dagli amori della Carrà, alla malattia di Renzo

Nella vita sentimentale di Raffaella Carrà, un grande pilastro per lei è stato il compianto compagno Gianni Boncompagni, suo primo amore, nonché collega di lavoro. Successivamente ci sono stati ben diciasette anni di relazione con Sergio Japino, conclusa nel 1997. I due sono rimasti in ottimi rapporti e nella vita della Carrà non ci sono state, però, mai le nozze.

Nella vita privata della Carrà, però, c’è stato anche un forte dolore, così come lei stessa ha raccontato nel 2019, a ‘A raccontare comincia tu’. Un racconto scioccante in cui Raffaella ha parlato della malattia di suo fratello, scoperta nel 2001, proprio a ridosso della sua conduzione a Sanremo.

“Erano le prime riunioni di Sanremo. Ricevo una telefonata. Mi dicono che mio fratello ha un tumore al cervello. Mi sono poggiata al muro. Io quel Sanremo l’ho portato avanti lo stesso” ha confessato la Carrà, evidenziando come, per lei, il Festival di Sanremo, oggi, le rievoca i ricordi dolorosi della malattia di Renzo.