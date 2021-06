Mattino Cinque, Federica Panicucci lascia il posto a lei: spunta il nome della sostituta

Federica Panicucci si trova alla conduzione di Mattino Cinque dal 2009, ma potrebbe essere arrivato il momento di cedere il testimone. Scopriamo chi potrebbe sostituirla.

In onda dal 2008, Mattino Cinque è uno dei programmi più apprezzati di Canale 5. Un contenitore di attualità, informazione e anche intrattenimento trasmesso dalle dalle 8:40 alle 10:50. Nel corso di 14 edizioni ha conquistato centinaia di migliaia di spettatori riuscendo a incalzare fin da subito un trend constante di crescita, stabilizzandosi su una media di più di 1 milione di telespettatori.

Cambiamenti a Mattino Cinque

Dopo più di 10 anni alla conduzione di Mattina Cinque, per Federica Panicucci potrebbe essere arrivato il momento di cedere il testimone del contenitore mattutino. Secondo le informazioni finora riportare non si tratterebbe di una vera e propria sostituzione, infatti la conduttrice potrebbe passare il timone del programma a un altro volto solo nei weekend, estendendo di conseguenza a tutta la settimana la messa in onda di Mattino Cinque. L’ipotesi avanzata riguarderebbe Adriana Volpe, che dopo un esperimento non troppo fortunato su Tv8 nel programma Ogni Mattina al fianco di Alessia Viola, sembra che abbia già firmato un contratto per tornare in Mediaset.

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip

Stando alle prime indiscrezioni per Volpe non ci sarebbe solo l’opzione Mattino Cinque, ma potrebbe anche essere impegnata come opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, dopo aver preso parte allo show come concorrente nel 2020 ed essere stata costretta ad abbandonarlo per motivi familiari.

La conferma

Nonostante rumors insistenti non è ancora arrivata alcuna conferma da parte di Adriana Volpe né della rete televisiva. Probabilmente per avere notizie certe dovremo aspettare la presentazione della stagione 2020/2021 di Mediaset, in cui verranno annunciate pubblicamente le modifiche apportate al palinsesto e tutte le novità previste. Se le voci fossero confermate per la conduttrice potrebbe iniziare una nuova avventura decisamente interessante per la sua carriera.