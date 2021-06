Elisabetta Gregoraci finisce in Tribunale: cosa sta succedendo all’ex del Grande Fratello Vip

Guai per Elisabetta Gregoraci che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stata trascinata in Tribunale dalla sua ex agenzia alla quale non avrebbe pagato alcuna fattura.

Il nome di Elisabetta Gregoraci è tornato ad interessare il mondo del gossip durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. “Lady Montecarlo”, come molti l’hanno soprannominata nel corso della sua esperienza nella casa di Cinecittà, ha fatto chiacchierare per la liaison – poi finita con un nulla di fatto – con Pierpaolo Pretelli, per le dichiarazioni rilasciate sull’ex marito Flavio Briatore, e per una serie di presunti flirt con uomini più o meno noti mai confermati dalla diretta interessata.

Se alcuni giorni fa il nome della Gregoraci era tornato a far chiacchierare il web dopo la pubblicazione di alcuni scatti con Stefano Coletti, oggi Elisabetta viene associata ad una controversia legale. Secondo quanto spifferato da Dagospia, la ex moglie di Flavio Briatore sarebbe stata trascinata in Tribunale dalla sua ex agenzia a causa di alcuni pagamenti mai versati. Vediamo nel dettaglio cosa sarebbe successo.

Elisabetta Gregoraci nei guai, lei interviene

Per un lungo periodo, Elisabetta Gregoraci si è affidata all’agenzia La Presse. Terminata, dopo tre anni, la collaborazione, Dagospia scrive che la showgirl non avrebbe pagato alcuna fattura.

“Dopo più di tre anni di collaborazione, Elisabetta Gregoraci non ha pagato nessuna fattura al gruppo ‘La Presse’, e dopo un’offerta a stralcio giudicata ridicola, l’agenzia porta in tribunale la sua ex assistita”, ha scritto il sito di informazione dando vita ad un tam tam mediatico.

Coinvolta in una vicenda assai turbolenta, dunque, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di intervenire per smentire categoricamente quanto iniziato a circolare in rete.

“Quanto pubblicato sui miei rapporti con ‘La Presse’ contiene notizie non vere e gravemente lesive della mia immagine – ha sbottato la Gregoraci – . ‘La Presse’ pretende arbitrariamente il pagamento di somme che non le sono dovute”.

Per Elisabetta, dunque, la notizia lanciata da Dagospia non corrisponderebbe a verità.

“Falsa è la notizia che ‘La Presse’ abbia dato inizio ad una causa nei miei confronti visto che le cose erano state definite con reciproca soddisfazione”, ha concluso la Gregoraci sottolineando come, solo pochi giorni fa, il “dottor Durante ha voluto incontrarmi per chiedermi di tornare con la sua agenzia, richiesta che ho cortesemente ma fermamente rifiutato”.

La Presse contro la Gregoraci: la replica dell’agenzia

Dopo la categorica smentita di Elisabetta Gregoraci riguardo la notizia lanciata da Dagospia, ‘La Presse’ ha deciso di intervenire per difendere le proprie ragioni e confermare che il contenzioso con la showgirl si risolverà in Tribunale.

“[…]L’accordo che era stato raggiunto era sorretto dal solo spirito di collaborazione e sacrificio che ha sempre contraddistinto i servizi prestati da LaPresse, che non ha mai lesinato in supporto, accollandosi spese mai previste – si legge nella nota dell’agenzia inviata a Dagospia – .A questo proposito risulta proprio che lei da ultimo non voglia riconoscere spese anticipate da LaPresse ma che le sono state pagate direttamente”.

“[…]Come detto i processi si fanno nei tribunali, dove le parti potranno far valere le loro ragioni. E LaPresse proprio in quella sede potrà trovare la giusta soddisfazione – si legge in conclusione – . Noi pubblichiamo dei fatti che per legge sono da considerarsi diffamatori solo se non corrispondono a verità, pertinenza e continenza”.