Enula, l’ex cantante di Amici cambia look: come si è mostrata

Tra i grandi talenti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è giusto parlare della cantante Enula Bareggi. Quest’ultima, è nata il 10 giugno del 1998 ad Abbiate Grasso in provincia di Milano e si è fatta apprezzare dai telespettatori non solo per la sua voce straordinaria e anche per le sue grandi doti da cantautrice. Infatti, il suo stile estroso è anche riscontrabile nell’abbigliamento e nella sua grande caparbietà dei colori utilizzati in viso e nei capelli. Rispetto alle ultime apparizioni televisive, però, sui social appare leggermente diversa. Scopriamo subito lo scatto in questione.

Un talento sin da piccina

Enula Bareggi è stata sicuramente una delle grandi rivelazioni dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Voluta fortemente da Rudy Zerbi, la cantante è entrata nella scuola attraverso una sfida. Ha battuto Letizia del team di Arisa e la sua strada all’interno della scuola è stata tutta in salita e ricca di grandi successi. Ha fatto ascoltare a tutti i suoi brani come Con(torta) e Auricolari. In realtà, però, la ragazza ha mosso i suoi primi passi in televisione già 10 anni fa. Infatti, quando aveva 13 anni prese parte ad un edizione di Io canto condotta da Gerry Scotti. Non ha mai nascosto anche alcune sue esperienze davvero uniche come il viaggio in Corsica in cui ci è rimasta per ben due mesi in tenda ed ha avuto la possibilità di mantenersi vendendo dei suoi bracciali ed altre creazioni in una bancarella.

Leggi anche -> Amici, chi è Enula: significato del suo nome e perché si colora il viso

Il cambio look

La cantante Enula, molto apprezzata dal pubblico e dai professori di Amici di Maria De Filippi, si è presentata con uno stile e con un modo di essere davvero unico e incomparabile. Sicuramente è entrata nel cuore dei telespettatori anche per la sua voce calda e profonda e per le sue parole che non sono mai messe lì a caso in un testo. Quello che però piace anche molto di lei è soprattutto lo stile nell’abbigliamento e nella pettinatura. Nonostante siamo abituati a ricordarla con abiti variopinti, capelli con diverse pettinature e colori sul corpo, questa volta sui social network ha davvero stupito tutti.

La ragazza, infatti, ha pubblicato alcune Instagram Stories dove appare in primo piano in un abbigliamento molto sobrio con una pettinatura davvero semplice. Dimostra come sia uno spirito libero e soprattutto che abbia uno stile in continuo mutamento. Il suo profilo social è molto seguito e apprezzato dai follower sia per gli scatti che pubblica sia per le storie che è solita postare giorno dopo giorno. L’esperienza ad Amici di Maria De Filippi ha sicuramente arricchito la Bareggi sia come artista sia come persona. Basti pensare che era stata anche selezionata tra i possibili partecipanti di AmaSanremo nel 2020. Il suo talento, però, l’ha condotta con maggiore fortuna su Canale 5.

La sensualità di Enula

Nonostante non sia arrivata fino in fondo, il percorso di Enula Bareggi ad Amici di Maria De Filippi e nel serale è stato davvero molto apprezzato da tutti.

Leggi anche -> Enula: ritorno di fiamma dopo Amici | Il fidanzato è un figlio d’arte

Molte sono state le comparate a cui la cantante Milanese si è sottoposta. Basti pensare una prova con Ibla sul brano Physical di Olivia Newton John. La sua grande sensualità ed il suo stile inconfondibile hanno lasciato il segno nei tre giudici ovvero Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia.