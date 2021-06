Matteo Bassetti, avete mai visto la moglie? Chi è e cosa fa la bellissima

Tra i vari medici che in questo periodo di emergenza sanitaria continuano a parlare e ad informare i telespettatori è giusto menzionare il dottor Matteo Bassetti. Quest’ultimo, in questi tempi, è diventato ancora più noto al pubblico per aver partecipato in trasmissioni come quelle di Barbara D’Urso, Mara Venier ed altri talk. Il medico è ormai apprezzato sia per la semplicità del linguaggio adoperato al fine di rendere fluido il messaggio da mandare sia per essere molto disponibile anche sui social network dove è solito dare consigli e soprattutto il buon esempio. Nonostante lui ormai sia diventato una vera celebrità anche dal punto di vista mediatico, non tutti conoscono la sua bellissima moglie. Ecco di chi si tratta.

Un medico stimato

Il medico Matteo Bassetti è sicuramente uno dei medici più apprezzati in Italia ancor di più in questo periodo di emergenza sanitaria. L’infettivologo è nato a Genova il 26 ottobre del 1970 e si è laureato in Medicina e Chirurgia nell’Università della sua città natale il 10 ottobre del 1995. Oltre ad aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione l’anno successivo alla laurea si è poi specializzato nel 1999 in Malattie Infettive. Dopo vent’anni è diventato Direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova e Professore Ordinario. È sposato con Maria Chiara Milano Vieusseux.

Una lunga storia d’amore

La moglie del medico Matteo Bassetti, Maria Chiara Milano Vieusseux è stata ospite da Barbara D’Urso. Proprio nel salotto di Canale 5 i due hanno parlato del loro primo incontro nel 2001. Nel 2002 si sono fidanzati e l’anno successivo si sono sposati. Proprio la moglie, durante l’intervista a Domenica Live ha dichiarato queste parole: “Era un trentenne rampante figlio di un importante professore appena tornato da Yale. Sono molto gelosa, ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione”.

La Milano quindi non nasconde assolutamente la sua gelosia ma ancor di più ha evidenziato anche come sia un padre attento e meticoloso. Maria Chiara, dal canto suo è laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Genova e gestisce l’hotel Rex residence di Albaro nel capoluogo ligure.

Matteo Bassetti e l’intervista con la moglie dalla D’Urso

Maria Chiara Milano Vieusseux e suo marito Matteo Bassetti sono quindi apparsi in televisione nella trasmissione di Barbara D’Urso dove hanno avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare dai telespettatori anche per essere molto complici.

La donna ha anche evidenziato come l’uomo ama essere “piacione” e ama ricevere gli elogi sia dal vivo sia sui social network. Questo suo modo di essere è dovuto anche al suo carattere e alla sua tempra di persona meticolosa ma allo stesso tempo cordiale e gioviale. Molti sono i commenti positivi infatti che sono giunti al suo profilo anche dopo questa intervista nel salotto di Canale 5 della conduttrice Barbara D’Urso. Proprio quest’ultima, si è congedata per godersi mesi di relax per la stagione estiva ormai alle porte.