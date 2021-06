Grande Fratello Vip, che fine ha fatto Pasquale Laricchia? Eccolo oggi

Tra i grandi protagonisti della terza edizione del Grande Fratello è giusto menzionare Pasquale Laricchia. Quest’ultimo, quando entrò nella casa più spiata d’Italia, era un personal trainer che veniva dal capoluogo pugliese. In quella edizione varcò la porta rossa insieme alla fidanzata dell’epoca, l’americana Victoria Pennington che si classificò al secondo posto alle spalle di Floriana Secondi. Scopriamo, però, come sia cambiata la vita di Pasquale da quell’esperienza ad oggi.

Un uomo tutto d’un pezzo

Pasquale Laricchia, è nato il 14 luglio del 1972 a Bari e in molti lo ricordano anche per i suoi detti pugliesi durante la terza edizione del Grande Fratello condotta all’epoca per la prima volta da Barbara D’Urso. Dopo quella edizione in cui per l’appunto divenne anche il preferito della Gialappa’s band per i vari siparietti comici, di strada ne ha fatta. Ha partecipato ad altri programmi televisivi come La Talpa in cui riuscì ad arrivare alla finalissima senza però ottenere la vittoria tanto sperata e sudata. Come se non bastasse, in molti lo ricordano anche in un’edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini in cui è tornato in auge con la sua indole da guerriero e ancor di più da persona motivata a vincere. Anche in questa evenienza, però, non ha ottenuto la vittoria tanto sperata. Scopriamo quindi oggi di cosa si occupa e notizie in più sulla sua vita sentimentale e com’è cambiata.

Leggi anche -> Grande Fratello, ricordate Marinella ex di Luca Argentero? Oggi irriconoscibile, cosa fa

Personaggio amato e apprezzato

Di strada ne è passata dalla sua prima partecipazione al Grande Fratello ma Pasquale Laricchia è sicuramente ricordato come uno dei concorrenti più divertenti e soprattutto genuini. Tolte le vesti da concorrente di reality, il personal trainer pugliese attualmente conduce un programma radiofonico su Radio Studio che si chiama J so fort. È una trasmissione che condivide con il collega Frankie Gada.

Non ha mai smesso di praticare il fitness e ancor di più di seguire una giusta e corretta alimentazione. Risolto il mistero lavorativo è giusto scoprire qualcosa in più anche sulla sua vita privata e se ha anche dei figli. Scopriamo tutto nei dettagli così come riscontrabili dalla sua ultima partecipazione al reality più longevo della televisione italiana.

L’amore, la famiglia e le gioie di Pasquale Laricchia

Pasquale Laricchia, nonostante non sia più un ragazzino, non ha mai nascosto la sua indole da eterno Peter Pan. Quando però è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, ha avuto modo anche di parlare della sua attuale compagna, Loredana e ed ha anche ammesso di avere una figlia.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, Signorini fa fuori Elia e Pupo: i nomi bomba dei sostituti

Il tutto sarebbe emerso ancor di più quando ci furono delle accuse di sessismo ai danni di un altro concorrente di quell’edizione e Pasquale si professò padre di famiglia con un’importante responsabilità e senza cadere più in errori futili e soprattutto così grossolani.