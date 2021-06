Arisa nuda su Instagram: la foto bomba dell’ex Prof di Amici

Arisa è una delle cantanti più note del mondo della musica italiana. Di recente è comparsa nel piccolo schermo in qualità di maestra di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha mandato in delirio gli utenti social. Ecco il motivo di tanto entusiasmo.

Una carriera pazzesca

Nata a Genova il 20 agosto 1982, Arisa è una cantante e personaggio televisivo. Ha ottenuto il successo partecipando alla 59a edizione del Festival di Sanremo proponendo il singolo Sincerità. Dopo questa esperienza ha avviato la sua attività televisiva partecipando a una serie di programmi televisivi come X-Factor e Amici di Maria De Filippi. Nel talent show di canale 5 ha fatto da coach con Lorella Cuccarini a capo di una delle squadre. Spesso ha discusso con Rudy Zerbi sulle doti canore di alcuni ragazzi, ma quando si spegnevano le telecamere mettevano da parte ogni tipo di dissapore. Durante quest’esperienza molti telespettatori hanno notato una cantante diversa. Capelli lunghi, fisico mozzafiato e outfit da urlo. Ha dato il meglio di sé nell’ultimo scatto pubblicato da poco.

“Mi hanno fatta bella, perfetta a modo mio”

Lo scatto risale a un giorno fa già ottenuto tantissimi like e commenti positivi, ciò dimostra che è molto seguita sui social.“Ma sai che c’è? Ci sono cose che non potrai fare più… il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa punto basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma…mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio”. Nella didascalia ha scritto questo pensiero per accompagnare lo scatto. Arisa si mostra completamente nuda. Si può notare in primo piano il seno giunonico che ha sempre nascosto fino ad oggi.

I capelli con effetto ondulato sfiorano delicatamente le sue spalle ed ha uno sguardo molto intrigante. Un occhio e una parte del seno sono coperti da una sorta di tenda. In primo piano c’è la bocca carnosa. Il risultato è eccezionale. Nei commenti molti utenti social hanno fatto i complimenti, soffermandosi soprattutto sul fatto fascino che per tanti tempo ha nascosto.

Arisa e il bel messaggio

Con questo scatto Arisa ha voluto dimostrare che riesce finalmente ad amare la sua immagine riflessa allo specchio. Non vuole più vergognarsi, consapevole del fatto che il tempo scorre inesorabilmente. Per questo motivo ha voluto mettere in evidenza la bellezza che ha ereditato dai genitori.

Così facendo ha invitato tutti ad amarsi per quello che sono. Di lei si apprezza soprattutto il fatto che non ricorre a filtri o a Photoshop quando si tratta di mettersi in mostra su una piattaforma ampiamente condivisa dalla massa. Si è sempre battuta a favore del body positivity per lanciare un messaggio importante. Non fa altro che spingere tutti ad amare sé stessi e soprattutto i propri difetti. Ciò dimostra che, oltre ad essere un artista di grande talento, è riuscita a entrare nei cuori della gente.