Beautiful, anticipazioni martedì 1 giugno: il destino di Hope è segnato

La soap opera americana Beautiful da anni appassiona i telespettatori italiani. In questi giorni l’attenzione si sta focalizzando sul matrimonio di Zoe e Thomas. Ecco come sta reagendo Hope. Quello che però, il caro Forrester ignora, è proprio il risvolto inaspettato che sta per venire fuori. Scopriamo tutte quelle che saranno le sorprese dell’ultimo minuto.

Hope messa alle strette da Thomas

I telespettatori che seguono da tempo le dinamiche di casa Forrester sanno sicuramente che Thomas è ossessionato da Hope al punto tale da utilizzare suo figlio Douglas. In poche parole ha chiesto davanti a tutti i membri della famiglia la mano a Zoe. Ridge crede che il figlio sia cambiato, in quanto non sta facendo altro che andare avanti senza la figlia di Brooke. In realtà tutto fa parte di un diabolico piano: Thomas sta esercitando una pressione emotiva sul figlio per spingerlo a supplicare Hope a tornare col padre. In precedenza ha coinvolto Steffy invogliandola a baciare Liam in presenza di Hope. Alla fine Steffy ha deciso di dire la verità perché non vuole accanto a sé lo Spencer con una bugia. Per questo motivo i tre decideranno di smascherarlo e Hope avrà un ruolo importante nella faccenda. Ma il bello ancora deve verificarsi.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni dal 31 maggio al 5 giugno 2021: Thomas e Zoe quasi sposi ma Hope irrompe in abito da sposa

L’esca perfetta

Brooke non ha mai visto di buon occhio Thomas e per questo motivo ha sempre cercato di far ragionare la figlia. Lo stilista, per fargliela pagare, sta cercando di spingere il padre tra le braccia di Shauna. Nonostante Ridge e Brooke abbiano dei problemi di coppia, stanno affrontando questa situazione nel migliore dei modi. Brooke ha sempre avuto il sostegno di Liam e stavolta dalla loro parte ci sarà Steffy.

Nella puntata di oggi, martedì 1 giugno, Steffy racconterà la verità sul bacio che ha dato a Liam a Hope, la quale rimarrà sconvolta. Il loro piano aiuterà a far aprire gli occhi anche a Zoe che è una delle tante pedine di Thomas. Hope avrà un ruolo fondamentale, ovvero farà da esca. Per il momento non si sa ancora il piano nei suoi minimi particolari, fatto sta che ne vedremo delle belle. Non ci resterà che attendere.

Beautiful, Zoe lasciata sull’altare

Secondo le anticipazioni della prossima settimana di Beautiful ci sarà la celebrazione del matrimonio di Zoe e Thomas. Il piccolo Douglas scapperà via, ma la ragazza insisterà affinché la celebrazione vada avanti.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane estate: Thomas in pericolo, Paris finisce nei guai

Thomas non chiederà di attendere e durante lo scambio degli anelli, Hope si presenterà in abito da sposa. Lo stilista non ci penserà due volte a liquidare il Zoe per sposare Hope, ma scoprirà sul più bello del piano escogitato dai tre per mascherarlo. I fan sono quindi in trepidante attesa di scoprire quanto di inaspettato si verificherà nei nuovi appuntamenti con la soap americana.