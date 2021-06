Benedetta Parodi prova costume superata: curve esplosive per la conduttrice

Benedetta Parodi è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Oltre a essere nota per la sua straordinaria professionalità, è anche amata per la bellezza inestimabile. Di recente ha pubblicato uno scatto in costume da bagno. La reazione dei follower è unanime.

La carriera di Benedetta Parodi

Nata ad Alessandria il 6 agosto 1972, Benedetta Parodi è una conduttrice televisiva e giornalista italiana. Laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli studi di Milano, subito dopo è diventata una giornalista professionista. Ha condotto Studio Aperto ed è stata quest’esperienza il suo trampolino di lancio. Adesso si occupa principalmente di trasmissioni culinarie, come I menù di Benedetta e Bake Off Italia. Da settembre 2020 conduce su Radio Capital Le mattine di Radio Capital con Chicco Giuliani dal lunedì al venerdì tra 11 e mezzogiorno. Dall’11 luglio 1999 è sposata con il giornalista Fabio Caressa e sono diventati genitori di Matilde, Eleonora e Diego. Con la sorella Cristina Parodi condivide la passione per il giornalismo. Le due sorelle sono note per la loro bellezza non artefatta. Ulteriore conferma è stata data da Benedetta nelle ultime ore con la condivisione di uno scatto.

La prova costume superata

Essendo un personaggio pubblico, tende sempre a condividere la sua quotidianità sul web. “Una domenica di sole. Ps: dovevo fare il cambio armadi e invece ho fatto la prova costume”, ecco le parole riportate nella didascalia dello scatto che risale al 23 maggio. Tutti sono concordi nel dire che Benedetta Parodi è dotata di un fascino indescrivibile ed estremamente naturale. A differenza di tante donne dello spettacolo, non è ricorsa alla chirurgia estetica. Ha una fisicità tale da fare invidia alle più giovani. Nella foto indossa costume intero nero con una scollatura vertiginosa che non lascia spazio all’immaginazione. Capelli sciolti che sfiorano delicatamente le spalle, occhiali da sole perfettamente abbinati, un sorriso disarmante. Sono queste le caratteristiche che le danno un tocco di originalità. Sul lettino si può notare un libro che probabilmente avrà sfogliato durante l’esposizione al sole. In poco tempo ha ricevuto tantissimi commenti, chiaro segno che è molto amata dagli utenti social. Quello di Sandra Milo non è passato inosservato: “Direi che l’hai superata a pieni voti!”. La maggior parte sostiene questo pensiero. Il merito è senza dubbio della costante attività fisica, buona alimentazione e sano stile di vita. Si sveglia presto ogni mattina e augura sempre ai fan una buona giornata.

Leggi anche -> Benedetta Parodi a spasso con lui (non è il marito). Ecco le foto

Benedetta con gli abiti della figlia

Benedetta Parodi nei programmi televisivi che conduce mostra sempre degli outfit impeccabili. I follower possono trarre ispirazione da lei quando si tratta di abbigliamento. Tempo fa ha realizzato una storia su Instagram in cui ha mostrato un tailleur dal taglio moderno color rosso. Tacco alto e accessori scelti alla perfezione, il risultato non ha deluso. Nella storia ha taggato la figlia perché probabilmente gli abiti erano i suoi.

Leggi anche -> Benedetta Parodi ritorna sul web in versione naturale. Eccola senza trucco