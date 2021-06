Ludovica Valli, fisico perfetto dopo il parto: lo scatto bomba dell’influencer

Ludovica Valli, sorella della famosissima Beatrice Valli, è stata una tronista del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Di recente ha dato alla luce la prima figlia, alla quale ha dato il nome Anastasia. Il lieto evento risale a marzo. A distanza di qualche mese la giovane si è mostrata sui social con un fisico perfetto. Ecco lo scatto bomba.

Ludovica Valli, ex tronista di UeD

Nata il 2 marzo 1997 a San Martino in Rio (RE), Ludovica Valli è una nota influencer con tantissimi follower. Ha ottenuto la popolarità grazie al ruolo di tronista. In quel periodo aveva 18 anni, ma nonostante la giovane età ha mostrato di essere matura e responsabile. Alla fine del suo percorso ha scelto il corteggiatore Fabio Ferrara. Hanno anche partecipato a un’edizione di Temptation Island per mettere alla prova i loro sentimenti. Sono andati via mano nella mano, però dopo un po’ si sono lasciati. Adesso la ragazza è legata a Gianmaria Di Gregorio, un general manager di un tour operator che propone vacanze di lusso ai clienti. A marzo del 2021 ha reso padre Gianmaria della piccola Anastasia. A distanza di qualche mese si è mostrata sui social in forma strepitosa. Ecco la reazione dei follower.

“When it rains outside, it’s time to shine”

Lo scatto risale all’11 maggio. Ludovica ha taggato la pagina di Instagram di Shein. Si tratta di una piattaforma online per la vendita di abbigliamento maschile, per bambini, accessori, scarpe, borse e altri articoli di moda. In questo caso ha indossato un costume intero facendo un selfie allo specchio. Il colore dorato si sposa perfettamente con la sua carnagione. Non sono passati inosservati i tatuaggi sulla gamba, sul polso e su un dito della mano. Tutti hanno notato la perfetta fisicità di Ludovica, in quanto le hanno fatto i complimenti per essere tornata in splendida forma in così poco tempo. “Ludo ancora più bella dopo la gravidanza”, “Che fisico complimenti”, “Sei bellissima e in forma”. Ecco solo alcuni dei commenti che ha ricevuto in poco tempo. Ciò dimostra che è molto seguita e amata, proprio come la sorella Beatrice.

Leggi anche -> Uomini e Donne, che fine ha fatto la tronista Anna Munafò? Nuova vita dopo la storia con Tomaso Trussardi

Curiosità su Ludovica

Ludovica ha tanti tatuaggi: Amo te sul braccio che risale ai tempi della sua relazione con Fabio, la scritta Otto sul polso fatta per la nonna Rema e la scritta Tonno dedicata la passione per le scatolette di tonno. Ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica al seno, anche se molti sostengono che abbia ritoccato anche le labbra, gli zigomi e mandibola. Oltre a Beatrice anche un’altra sorella di nome Eleonora. Infine come lei Beatrice ha partecipato a Uomini e Donne, ma in qualità di corteggiatrice e tuttora fa coppia fissa con l’ex tronista Marco Fantini.

Leggi anche -> Uomini e Donne, le prime parole di Ludovica Valli dopo il parto