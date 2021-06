Romina Power, gioia in famiglia per Cristel: l’annuncio su Instagram

Tempo di festa in casa Carrisi: Romina Power celebra l’imminente laurea della figlia Cristel.

Dopo una lunga pausa dai social network che ha visto Cristel Carrisi chiudere il suo profilo ufficiale su Instagram seguito da migliaia di follower, tramite la pagina della mamma Romina Power arriva un importante aggiornamento circa la sua carriera: si tratta della laurea ad Harvard, la più antica istituzione universitaria degli USA.

La laurea in letteratura ad Harvard

Con un post sul suo profilo Instagram, Romina Power ha annunciato il nuovo traguardo raggiunto dalla figlia Cristel, la terza figlia avuta con Al Bano. Un successo importante, che ben presto la porterà a concludere il percorso di studi intrapreso presso l’università di Harvard e a conseguire la laurea in letteratura in uno degli istituti più prestigiosi al mondo.

L’annuncio di Romina Power

Un traguardo che nonostante la prolungata assenza di Cristel dai social, non poteva non essere condiviso con orgoglio dalla mamma Romina Power. Proprio lei, in occasione della comunicazione ufficiale ricevuta dall’università di Harvard, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di 3 foto che ritraggono prima la figlia Cristel e poi i messaggi istituzionali che annunciano la laurea in ambito umanistico, precisamente in letteratura.

Le parole di orgoglio

Accanto alle foto, Romina Power ha aggiunto una didascalia da cui si evince tutto l’orgoglio per il traguardo raggiunto:

“Oggi mi sento particolarmente fiera di Cristel, laureanda in letteratura a Harvard (tra le più prestigiose università americane) per una menzione speciale da parte del rettore dell’università. Non solo bella, moglie e mamma a tempo pieno ma anche intelligente!”.

Il successo di Cristel

Una soddisfazione che arriva nonostante l’impegno a tempo pieno come mamma. Cristel, infatti, il 3 settembre 2016 ha sposato a Lecce l’imprenditore cileno-croato Davor Luksic, da cui ha avuto due figli, Kay Tyrone, nato il 10 maggio 2018 e Cassia Ylenia, nata il 10 agosto 2019. Un’occupazione in cui la figlia di Al Bano e Romina si è lanciata con dedizione, evitando anche le distrazioni del mondo social, dove ha deciso di chiudere i suoi account pubblici.

La carriera di Cristel

Ma quello della laurea ad Harvard non è l’unico traguardo raggiunto da Cristel, che per un certo tempo ha ricoperto il ruolo di conduttrice televisiva. Dal 17 al 21 novembre 2015, infatti, ha presentato la 58ª edizione dello Zecchino d’Oro insieme a Flavio Montrucchio. Il 25 dicembre, affiancata da Veronica Maya e Barbara De Rossi, ha condotto su Rai 1 anche la puntata natalizia dello Zecchino d’Oro intitolata Lo Zecchino di Natale. Oltre che di musica, Cristel si è anche occupata di moda. Dal 20 febbraio al 24 aprile dello stesso anno ha preso parte alla seconda edizione di Top – Tutto quanto fa tendenza, magazine di moda e tendenze in onda in seconda serata su Rai 1, nel ruolo di inviata e co-conduttrice. Nell’estate del 2018 ha inoltre partecipato alla docufiction creata dal padre Madre mia, in onda su Rete 4, e l’anno successivo ha presentato 55 passi nel sole, due serate evento trasmesse da Canale 5 per celebrare i 55 anni di carriera di Al Bano.