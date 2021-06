Trono over, che fine ha fatto Juan Luis? La nuova vita dell’ex di Gemma

In tanti anni di trono over Gemma Galgani ha avuto a che fare con numerosi corteggiatori: molti le hanno spezzato il cuore e altrettanti si sono rivelati un fuoco di paglia. Ricordate l’affascinante Juan Luis? Ecco cosa fa oggi, lontano dai riflettori.

Qualche tempo fa abbiamo visto Gemma Galgani molto coinvolta da Juan Luis, un affascinante cavaliere del trono over di Uomini e Donne: la conoscenza era cominciata in modo entusiastico, ma poi era terminata tra mille strascichi e numerose polemiche.

L’uomo aveva deciso di provare a trovare l’amore in tv e sembrava proprio deciso a cercare l’anima gemella: in studio aveva incontrato Gemma Galgani e i due avevano cominciato una frequentazione.

Uomini e Donne, ecco come sono andate le cose tra Gemma e Juan Luis

Le cose tra di loro sembrano procedere nel modo giusto e senza intoppi per qualche tempo, ma come Gemma Galgani ci ha abituati, il colpo di scena è sempre dietro l’angolo: il cavaliere aveva annunciato, senza troppi giri di parole di non avere intenzione di proseguire nella conoscenza, ma la dama di Torino sembrava altrettanto decisa a non arrendersi.

Come era già successo con il suo ex Giorgio Manetti, anche con Juan Gemma ha tentato il tutto per tutto ma non c’è stato niente da fare: il rapporto si è concluso con una serie di accuse reciproche e il cavaliere si è visto costretto a lasciare gli studi. In molti si sono chiesti che fine abbia fatto l’affascinante uomo lontano dalle telecamere di Uomini e Donne?

Lontano dal gossip: ecco come sta l’ex cavaliere del trono over

La loro frequentazione non è stata semplice per la dama che da anni siede nel parterre di Uomini e Donne: ci sono stati molti momenti di crisi e non sono mancati gli sfoghi in diretta e le critiche di Tina Cipollari, acerrima nemica della Galgani. Ci sono state poi anche numerose segnalazioni nei riguardi del cavaliere: secondo i bene informati l’uomo avrebbe avuto una relazione fuori dal programma. Un altro protagonista molto chiacchierato del programma, Armando Incarnato, ha segnalato uno scambio di messaggi avvenuto fuori dalla trasmissione tra Juan Luis e la sorella del cavaliere.

Dopo quanto accaduto a Uomini e Donne che fine ha fatto oggi l’ex protagonista di Uomini e Donne? Dopo l’addio al programma e dopo aver atteso che l’attenzione mediatica su di lui andasse a scemare, il cavaliere ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione e da tutte le riviste di gossip che avevano approfondito il rapporto tra lui e Gemma. L’uomo ha voluto così proteggere la sua vita privata, decidendo anche di non aggiornare tanto spesso i suoi social: le ultime foto lo ritraggono accanto ad una misteriosa amica.

Juan Luis è fidanzato? Questo resta un mistero, ma la certezza riguarda, invece, Gemma: la Galgani non ha ancora trovato l’amore e c’è chi pensa che possa dire presto addio a Uomini e Donne. Nell’attesa di scoprire quale sarà la sorte della dama, Maria De Filippi prepara tante novità per la prossima stagione del dating show di Canale 5.